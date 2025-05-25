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Libya'da Petrol Boru Hattında Sızıntı: Üretim Durduruldu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye kentindeki petrol boru hattında sızıntı nedeniyle üretimin durdurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 00:17
Libya'da Petrol Boru Hattında Sızıntı: Üretim Durduruldu

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin batısındaki Zaviye kentinde bulunan ham petrol boru hattında bir sızıntı olduğunu duyurdu. Ekiplerin sızıntıyı durdurmak için aktif bir şekilde çalıştığı bildirildi.

NOC'dan yapılan yazılı açıklamada, Zaviye'nin güneyindeki boru hattında gerçekleşen sızıntı sebebiyle Hamada petrol sahasındaki üretimin derhal durdurulduğu ve Zaviye sahasının açık bırakılarak borulardaki basıncın azaltıldığı vurgulandı.

Sızıntının durdurulmasına yönelik müdahale sürecinin devam ettiği ve sızıntının nedenine dair incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, çevreye verilebilecek zararları en aza indirmek için özel ekiplerin sahada görevlendirildiği belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin batısındaki Zaviye kentinde ham petrol boru hattında...

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin batısındaki Zaviye kentinde ham petrol boru hattında sızıntı meydana geldiğini ve ekiplerin sızıntıyı durdurmak için çalıştığını bildirdi.

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