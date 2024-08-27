Libya'da Petrol Üretimi Durduruldu: Merkez Bankası Krizi Devam Ediyor

Libya'da Merkez Bankası Krizi Derinleşiyor

Libya'nın doğusunda bulunan Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir yasal görevine iade edilene kadar ülke genelinde petrol ve gaz üretiminin durdurulacağını açıkladı. Salih, bu durumu Libya halkının zenginliğini korumak için gerekli bir önlem olarak değerlendirdi.

Açıklamalar ve Gelişmeler

Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamada, Salih'in Merkez Bankası konusundaki anlaşmazlığa dair görüşlerini Meta sayfasında paylaştığı belirtildi. Salih, "Libya halkının zenginliğini tahrifattan korumak amacıyla petrol ve gaz akışının durdurulması gerekmektedir," ifadesini kullandı.

Başkanlık Konseyi'nin Merkez Bankası Başkanını atama yetkisi olmadığını savunan Salih, bu yetkinin 2015 yılında imzalanan Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde TM ve Devlet Konseyi arasında yapılacak istişarelere bağlı olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası Yönetimi Üzerine Tartışmalar

Salih, ayrıca başsavcıyı Merkez Bankası'na baskın düzenleyerek "işlenen suç" ile ilgili acil bir inceleme başlatmaya çağırdı. TM tarafından atanan hükümet, Merkez Bankası yönetimi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle tüm petrol sahalarında "mücbir sebep" ilan ederek üretim ve ihracatın durdurulması kararını aldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geçici olarak Abdulfettah el-Gaffar'ı atadığını duyurdu. El-Gaffar, yaptığı basın toplantısında yeni yönetimin çalışma prensiplerini ve şeffaflık esaslarına bağlı kalacaklarını belirtti.

Son Gelişmeler

Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını açıklamıştı. Başkanlık Konseyi, aynı tarihte Merkez Bankasına yeni bir başkan atanması kararını duyurmuştu; fakat Temsilciler Meclisi bu kararı reddetti. Sıddık el-Kebir, 2011'den bu yana Merkez Bankası'nın başkanlığını yürütüyordu.