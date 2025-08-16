DOLAR
Libya'da Yerel Seçimlerin 2. Aşaması: Trablus ve 26 Kent Sandık Başında

Libya'da yerel seçimlerin ikinci aşaması güvenlik gerekçeleriyle 26 kentte yapıldı; doğuda 26 kentte seçimler durduruldu, 45 bin kişi oy kullandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 17:27
Libya'da Yerel Seçimlerin 2. Aşaması: Trablus ve 26 Kent Sandık Başında

Libyalılar yerel seçimlerin ikinci aşaması için sandık başında

Libya'da üç aşamada planlanan yerel seçimlerin ikinci aşaması kapsamında başkent Trablus dahil toplam 26 kentte belediye meclisi seçimleri gerçekleştirildi.

Komisyon ne dedi?

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, ikinci aşamada ilk planlamada 63 kentte yapılması öngörülen seçimlerin güvenlik gerekçeleriyle yalnızca 26 kentte gerçekleştirilebildiği belirtildi. Açıklamada, bazı kentlerde Komisyon ofislerine düzenlenen saldırılar ve diğer güvenlik endişeleri nedeniyle oy verme işlemlerinin ertelendiği kaydedildi.

Komisyon, saat 12.00'ye kadar 45 bin kişinin oy kullandığını ve bunun ikinci aşamadaki kentlerdeki seçmenlerin yüzde 20'sine tekabül ettiğini duyurdu.

Doğuda seçimler durduruldu

Seçim Komisyonu Üyesi Abdulhakim eş-Şaab sosyal medya hesabındaki açıklamasında, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan Bingazi'deki hükümetin, farklı kentlerde yerel seçimlerin durdurulmasına karar verdiğini bildirdi. Şaab, özellikle doğuda 26 kentte seçimlerin durdurulduğunu aktardı; durdurma kararının gerekçesi hakkında ayrıntı verilmedi.

Seçim takvimi ve uygulama

Libya'da yerel seçimler üç aşamada planlanmıştı. Birinci aşama kapsamında 58 kentteki belediye meclisi seçimleri 16 Kasım 2024'te yapıldı; ilk grupta Misrata dışında büyük kentler yer almamıştı. İkinci aşamada yapılamayan 26 belediye ile üçüncü aşamadaki kentlerin seçim tarihlerine ilişkin bir takvim henüz açıklanmadı.

Belediye meclisi üyelikleri nasıl belirleniyor?

Yerel yönetimlerde meclis üyelikleri nüfusa göre belirleniyor: nüfusu 25 bin ve altında olan kentlerde 7, nüfusu 25-75 bin arasında olan kentlerde 9 ve nüfusu 75 bin üzeri olan kentlerde 11 üye seçiliyor.

Libyalılar yerel seçimlerin ikinci aşamasında başkent Trablus dahil birçok kentte sandık başına...

Libyalılar yerel seçimlerin ikinci aşamasında başkent Trablus dahil birçok kentte sandık başına gitti.

Libyalılar yerel seçimlerin ikinci aşamasında başkent Trablus dahil birçok kentte sandık başına...

