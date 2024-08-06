Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlık Seçiminde Geçersiz Oy Krizi

Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçiminde geçersiz oy yüzünden sonuç çıkmadı; tartışmalar yargıya taşındı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:19
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlık Seçiminde Geçersiz Oy Krizi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlık Seçimleri Önündeki Engeller

Libya'da Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçimleri, geçersiz oy tartışmaları nedeniyle sonuçsuz kaldı. Mevcut başkan Muhammed Tekale ile Halid el-Mişri arasında süregelen rekabet, seçimin akışını etkiledi.

Seçim Süreci ve Oylama Sonuçları

İlk turda seçime katılan üç adaydan Tekale 67, Mişri 54 ve Adil Kermus 14 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine, en yüksek oy alan iki aday arasındaki ikinci turda 68 oy Tekale'ye, 69 oy ise Mişri'ye verildi. Ancak bu turda bir geçersiz oy da Tekale'nin lehine çıktı.

Tartışmalar ve Yargı Süreci

İkinci turun ardından Tekale, çıkan geçersiz oy tartışmasının Yüksek Yargıya taşınabileceğini belirtti ve yargının kararına göre seçim sürecinin devam edeceğini vurguladı. Eğer mahkeme herhangi bir hüküm vermezse, Konseyin ikinci tur başkanlık seçiminin 20 Ağustos'ta yeniden yapılacağı bilgisini paylaştı.

Mişri'nin Görüşleri

Öte yandan Mişri, basına yaptığı açıklamada, Konseyin meşru başkanı olarak kendisini gördüğünü ve bu durumdan vazgeçmeyeceğini ifade etti. Yüksek Mahkemenin meseleyle ilgisi olmadığını savunan Mişri, sorunun, ilgili komisyonlar aracılığıyla Konsey içinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek