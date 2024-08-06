Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlık Seçiminde Geçersiz Oy Krizi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlık Seçimleri Önündeki Engeller

Libya'da Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçimleri, geçersiz oy tartışmaları nedeniyle sonuçsuz kaldı. Mevcut başkan Muhammed Tekale ile Halid el-Mişri arasında süregelen rekabet, seçimin akışını etkiledi.

Seçim Süreci ve Oylama Sonuçları

İlk turda seçime katılan üç adaydan Tekale 67, Mişri 54 ve Adil Kermus 14 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine, en yüksek oy alan iki aday arasındaki ikinci turda 68 oy Tekale'ye, 69 oy ise Mişri'ye verildi. Ancak bu turda bir geçersiz oy da Tekale'nin lehine çıktı.

Tartışmalar ve Yargı Süreci

İkinci turun ardından Tekale, çıkan geçersiz oy tartışmasının Yüksek Yargıya taşınabileceğini belirtti ve yargının kararına göre seçim sürecinin devam edeceğini vurguladı. Eğer mahkeme herhangi bir hüküm vermezse, Konseyin ikinci tur başkanlık seçiminin 20 Ağustos'ta yeniden yapılacağı bilgisini paylaştı.

Mişri'nin Görüşleri

Öte yandan Mişri, basına yaptığı açıklamada, Konseyin meşru başkanı olarak kendisini gördüğünü ve bu durumdan vazgeçmeyeceğini ifade etti. Yüksek Mahkemenin meseleyle ilgisi olmadığını savunan Mişri, sorunun, ilgili komisyonlar aracılığıyla Konsey içinde çözülmesi gerektiğini dile getirdi.