Libya Ekonomi Bakanı Huveyc, Türk İş İnsanlarıyla Yatırımlar Üzerine Görüştü

Libya Ekonomi Bakanı Muhammed Huveyc, Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) başkanlığındaki Türk iş insanları heyetini kabul etti. Bu önemli görüşme, başkent Trablus’ta düzenlenen Libya Gıda Fuarı çerçevesinde gerçekleştirildi.

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Anadolu Ajansı muhabirine, Libya’da gerçekleştirdikleri iş gezisi ve Libya makamlarıyla yapılan görüşmeler hakkında bilgiler verdi. Kılıç, Libya’nın büyük iş fırsatları sunduğunu vurgulayarak, ülkenin Afrika'nın anahtarı konumunda olduğunu ifade etti.

Ekonomi Bakanı’nın Daveti

Kılıç, Ekonomi Bakanı Huveyc’in, özellikle Türk iş insanlarının Libya’da yatırım yapmasını beklediğini aktardı. Bu konuda USİAD olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Kılıç, Türk iş insanlarını Libya’ya davet etti.

Libya Sanayi, Ticaret ve Tarım Odaları Genel Birliği, Trablus Ticaret Odası, Libya İş İnsanları Konseyi ve Libya İş Kadınları Derneği yetkilileriyle de görüşmelerin yapıldığına dikkat çeken Kılıç, bu dört kurumla işbirliği protokolü imzalamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret Verimli Geçti

USİAD Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Nizamettin Acar, Libya Ekonomi Bakanı'nın heyetteki tüm iş insanlarına bireysel olarak vakit ayırdığını ve iletişim bilgilerini sağladığını söyledi. Ziyaret süresince farklı sektörlerden Türk iş insanlarının, çok sayıda Libyalı şirketle anlaşmalar yaptığını belirten Acar, Libya ziyaretlerinin her açıdan son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Libya'nın başkenti Trablus’ta düzenlenen gıda fuarı çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği başkanlığındaki Türk iş insanları, Libya’nın çeşitli kurumlarıyla görüşmelerde bulundu. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc (sağ 2), USİAD başkanlığındaki Türk iş insanları heyetini kabul etti. Görüşmede, USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç (sol 2), USİAD Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Nizamettin Acar (solda) ve USİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akkurt (sağda) yer aldı.

Libya'nın başkenti Trablus’ta düzenlenen gıda fuarı çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği başkanlığındaki Türk iş insanları, Libya’nın çeşitli kurumlarıyla görüşmelerde bulundu. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc (sağ 2), USİAD başkanlığındaki Türk iş insanları heyetini kabul etti. Görüşmede, USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç (sol 2), USİAD Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Nizamettin Acar (solda) ve USİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akkurt (sağda) yer aldı.