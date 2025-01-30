DOLAR
35,76 0,09%
EURO
37,33 -0,29%
ALTIN
3.212,77 -1,29%
BITCOIN
3.765.315,58 -0,77%

Libya Ekonomi Bakanı Huveyc, Türk İş İnsanlarıyla Yatırımlar Üzerine Görüştü

Libya Ekonomi Bakanı Muhammed Huveyc, Türk iş insanlarıyla yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:43
Libya Ekonomi Bakanı Huveyc, Türk İş İnsanlarıyla Yatırımlar Üzerine Görüştü

Libya Ekonomi Bakanı Muhammed Huveyc, Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) başkanlığındaki Türk iş insanları heyetini kabul etti. Bu önemli görüşme, başkent Trablus’ta düzenlenen Libya Gıda Fuarı çerçevesinde gerçekleştirildi.

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Anadolu Ajansı muhabirine, Libya’da gerçekleştirdikleri iş gezisi ve Libya makamlarıyla yapılan görüşmeler hakkında bilgiler verdi. Kılıç, Libya’nın büyük iş fırsatları sunduğunu vurgulayarak, ülkenin Afrika'nın anahtarı konumunda olduğunu ifade etti.

Ekonomi Bakanı’nın Daveti

Kılıç, Ekonomi Bakanı Huveyc’in, özellikle Türk iş insanlarının Libya’da yatırım yapmasını beklediğini aktardı. Bu konuda USİAD olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Kılıç, Türk iş insanlarını Libya’ya davet etti.

Libya Sanayi, Ticaret ve Tarım Odaları Genel Birliği, Trablus Ticaret Odası, Libya İş İnsanları Konseyi ve Libya İş Kadınları Derneği yetkilileriyle de görüşmelerin yapıldığına dikkat çeken Kılıç, bu dört kurumla işbirliği protokolü imzalamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret Verimli Geçti

USİAD Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Nizamettin Acar, Libya Ekonomi Bakanı'nın heyetteki tüm iş insanlarına bireysel olarak vakit ayırdığını ve iletişim bilgilerini sağladığını söyledi. Ziyaret süresince farklı sektörlerden Türk iş insanlarının, çok sayıda Libyalı şirketle anlaşmalar yaptığını belirten Acar, Libya ziyaretlerinin her açıdan son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Libya'nın başkenti Trablus’ta düzenlenen gıda fuarı çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Uluslararası...

Libya'nın başkenti Trablus’ta düzenlenen gıda fuarı çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği başkanlığındaki Türk iş insanları, Libya’nın çeşitli kurumlarıyla görüşmelerde bulundu. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc (sağ 2), USİAD başkanlığındaki Türk iş insanları heyetini kabul etti. Görüşmede, USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç (sol 2), USİAD Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Nizamettin Acar (solda) ve USİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akkurt (sağda) yer aldı.

Libya'nın başkenti Trablus’ta düzenlenen gıda fuarı çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Uluslararası...

Libya'nın başkenti Trablus’ta düzenlenen gıda fuarı çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği başkanlığındaki Türk iş insanları, Libya’nın çeşitli kurumlarıyla görüşmelerde bulundu. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc (sağ 2), USİAD başkanlığındaki Türk iş insanları heyetini kabul etti. Görüşmede, USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç (sol 2), USİAD Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Nizamettin Acar (solda) ve USİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akkurt (sağda) yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Temsilcisi: Gazze'nin Yeniden İmarı 10-15 Yıl Alabilir
2
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
3
Lübnan'ın El-Hıyam Beldesinde 3 Cenaze Daha Bulundu
4
Filistinli Çocuk Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygu Dolu Mektup
5
Antalya'da Eski Güreşçiyi Öldüren Sanıklara Ağır Ceza
6
Tekirdağ'da İşten Çıkarılan İşçiler Alkışlı Eylemle Protesto Etti

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği