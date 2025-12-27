DOLAR
Libya Heyeti Adli Tıp İşlemleri Tamamlandı — Cenazeler Mürted’e Sevk Edildi

Haymana'da düşen uçakta ölen Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı; cenazeler Mürted Hava Üssü'ndeki tören için yola çıktı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 06:55
Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı

Haymana'da düşen uçak kazasında hayatını kaybedenler

Ankara’nın Haymana ilçesinde düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

23 Aralık tarihinde meydana gelen kazada, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Kurumdaki tespit ve işlemler sona erdi.

Cenazeler, tören için Mürted Hava Üssündeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı. Mürted Hava Üssü’nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler ülkelerine gönderilecek.

Yetkililer tarafından yapılan işlemler tamamlanmış olup, cenazelerin sevk ve tören takvimi planlandığı şekilde yürütülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

