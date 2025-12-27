Libya Heyeti Adli Tıp İşlemleri Tamamlandı — Cenazeler Mürted’e Sevk Edildi

Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı

Haymana'da düşen uçak kazasında hayatını kaybedenler

Ankara’nın Haymana ilçesinde düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

23 Aralık tarihinde meydana gelen kazada, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Kurumdaki tespit ve işlemler sona erdi.

Cenazeler, tören için Mürted Hava Üssündeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı. Mürted Hava Üssü’nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler ülkelerine gönderilecek.

Yetkililer tarafından yapılan işlemler tamamlanmış olup, cenazelerin sevk ve tören takvimi planlandığı şekilde yürütülüyor.

ANKARA’NIN HAYMANA İLÇESİNDE DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDEN LİBYA HEYETİNİN ADLİ TIP KURUMU’NDAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI.