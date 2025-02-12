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Libya Hükümeti, Bakan Cuma'ya Yapılan Suikast Girişimini Kınadı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Bakan Adil Cuma'ya yönelik suikast girişimini şiddetle kınadı ve güvenlik tehdidine karşı duracaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:30
Libya Hükümeti, Bakan Cuma'ya Yapılan Suikast Girişimini Kınadı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma'ya düzenlenen suikast girişimini şiddetle kınadığını duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Cuma'nın başkent Trablus’ta aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı belirtildi. Cuma'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ulusal Birlik Hükümeti'nin devletin güvenliğini hedef alan ve ülkenin istikrarını tehdit eden hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceği vurgulandı.

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Bakan Cuma'nın Trablus'taki Tarik es-Seri yolunda saldırıya uğradığı, aracına 14 kurşun isabet ettiği ve bacaklarından yaralandığı aktarılmıştı.

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