Libya Hükümetinden Salih'in Kahire'deki Açıklamalarına Sert Tepki

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in Kahire'deki 'UBH ile çalışmayın' çağrısını nefret söylemi olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:14
Libya Hükümetinden Salih'in Kahire'deki Açıklamalarına Sert Tepki

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden Salih'in Açıklamalarına Tepki

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in Kahire'de yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Salih, Arap ülkelerine 'UBH ile çalışmayın' şeklinde bir çağrıda bulunmuştu.

UBH, Salih'in sözlerinin Libya'daki istikrara yönelik çabalarla çeliştiğini ve bu açıklamanın nefret söylemini güçlendirdiğini ifade etti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi'ni ve diğer Libya kurumlarını eleştirirken, bu kurumların anayasal sürelerinin dolduğunu belirtti.

Salih, Kahire'deki Arap Parlamento Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, UBH'nin meşruiyetini kaybettiğini ve Meclis'in güven oyunu UBH'den çektiğini duyurmuştu. Bu durumu, Arab ülkeleri ile UBH arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirmektedir.

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