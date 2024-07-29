Libya İletişim Bakanı Lafi'den TİKA Projesine Destek

Libya İletişim Bakanı Lafi'den TİKA'nın Restorasyon Projesine Övgü

Libya'nın İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, ülkedeki önemli tarihi yapılar arasında yer alan Turgut Reis Külliyesi'nin restorasyonu için TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) ile Trablus Eski Şehir İdaresi arasında imzalanan protokolü takdirle karşıladı.

Tarihi Eserlerin Korunması

Bakan Lafi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Turgut Reis Külliyesi'nin restorasyonunun, Trablus'un tarihi kimliğinin korunması adına somut bir adım olduğunu vurguladı. "Turgut Reis Cami gibi tarihi bir eserin restorasyonu için imzalanan işbirliği protokolü, Trablus’un kültürel ve tarihi mirasının korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda Libya ve Türkiye arasındaki kültürel bağlantıları güçlendirmektedir." şeklinde ifadeler kullandı.

Restorasyon Protokolü İmzalandı

Dün gerçekleştirilen törende, Trablus Dışişleri Bakanlığı binasında TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve Trablus Eski Şehir İdaresi Müdürü Mahmud el-Haşimi en-Neas, Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Zeydan ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç’in huzurunda restorasyon protokolünü imzaladı.

Bakan Lafi, tarihi yapıları restore ederek; onların kültürel rollerini yeniden canlandırarak halk arasında eski önemlerini kazandıracaklarını belirtti. Bu tür projelerin, tarihi mekanların gelecek nesiller için korunması adına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.