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Libya İletişim Bakanı ve AB Büyükelçisi, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi

Libya İletişim Bakanı Velid el-Lafi ve AB Büyükelçisi Nicolas Orlando, Suriye gelişmelerinin Libya'ya etkisini ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:08
Libya İletişim Bakanı ve AB Büyükelçisi, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi

Libya İletişim Bakanı ve AB Büyükelçisi Önemli Görüşmede Bir Araya Geldi

Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nicolas Orlando ile Trablus'ta önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Suriye'deki gelişmelerin Libya üzerindeki etkileri gündeme alındı.

AB Libya Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lafi ve Orlando'nun, Şam’daki görüşmelerinin ardından Suriye'deki olayların Libya’ya etkisini tartıştıkları belirtildi. Orlando, bu önemli toplantıda Lafi’nin görüşmelerinin sonuçlarının ele alındığını vurguladı.

Libya ve AB Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hakomitna platformundan yapılan açıklamada, Lafi ve Orlando'nun görüşmesinde Libya ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklığın 2025 yılına kadar yoğun bir eylem planı çerçevesinde güçlendirilmesi konusunun görüşüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, bölgesel gelişmelerin Libya üzerindeki etkileri ve AB ile Libya'nın ortak çıkarları çerçevesinde bölgesel dinamiklerin değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

Lafi'nin Suriye'ye Ziyareti

Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, 28 Aralık'ta beraberindeki üst düzey heyet ile birlikte Suriye’ye ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret sırasında, Lafi Suriye’de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelerek, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin selamlarını iletmiş ve Libya'nın Suriye halkına desteğini, hak ve özgürlükler konusundaki tutumunu net bir şekilde ifade etmiştir.

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