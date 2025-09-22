Libya, Mısırlı 207 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi

Libya makamları, Mısır’ın Trablus Büyükelçiliği ile işbirliği içinde 207 Mısırlı düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi. İşlem, Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyon ve süreç

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya’daki düzensiz göçmenleri geri gönderme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bureydia, Libya’ya yasa dışı yollarla giriş yapan 207 Mısırlı düzensiz göçmenin ilgili işlemler tamamlandıktan sonra kara yoluyla ülkelerine uğurlandığını ifade etti.

Sınır dışı işlemleri devam edecek

Bureydia, birimin yasa dışı göçle mücadele faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı. Libya’ya yasa dışı yollardan giriş yapan çeşitli Afrika ülkelerinden düzensiz göçmenlerin hava, kara ve deniz yoluyla sınır dışı edilme işlemlerinin önümüzdeki günlerde süreceğini belirtti.

Yetkili açıklaması ve genel tablo

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada düzensiz göç dosyasını Libya için bir ulusal güvenlik meselesi olarak nitelendirmiş ve ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak görülüyor.