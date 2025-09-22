Libya, Mısırlı 207 Düzensiz Göçmeni Ülkelerine Gönderdi

Libya, Mısır’ın Trablus Büyükelçiliğiyle işbirliğiyle 207 Mısırlı düzensiz göçmeni işlemler sonrası kara yoluyla ülkelerine gönderdi; sınır dışı operasyonları sürecek.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:36
Libya, Mısırlı 207 Düzensiz Göçmeni Ülkelerine Gönderdi

Libya, Mısırlı 207 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi

Libya makamları, Mısır’ın Trablus Büyükelçiliği ile işbirliği içinde 207 Mısırlı düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi. İşlem, Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyon ve süreç

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya’daki düzensiz göçmenleri geri gönderme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bureydia, Libya’ya yasa dışı yollarla giriş yapan 207 Mısırlı düzensiz göçmenin ilgili işlemler tamamlandıktan sonra kara yoluyla ülkelerine uğurlandığını ifade etti.

Sınır dışı işlemleri devam edecek

Bureydia, birimin yasa dışı göçle mücadele faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı. Libya’ya yasa dışı yollardan giriş yapan çeşitli Afrika ülkelerinden düzensiz göçmenlerin hava, kara ve deniz yoluyla sınır dışı edilme işlemlerinin önümüzdeki günlerde süreceğini belirtti.

Yetkili açıklaması ve genel tablo

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada düzensiz göç dosyasını Libya için bir ulusal güvenlik meselesi olarak nitelendirmiş ve ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı
2
Bakan İbrahim Yumaklı Sivas'ta Tarım ve Hayvancılık Desteklerini Açıkladı
3
Bolu Yuva köyü su zehirlenmesi davasında 5 sanığın yargılanması sürüyor
4
Özgür Özel İstanbul Adliyesi'nde: Özgür Çelik ve 26 Sanığın Davasını Takip Etti
5
Singapur: İsrail'in Batı Şeria'yı Tek Taraflı İlhakı Uluslararası Hukuka Aykırı
6
Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
7
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP Listesinden Çıkarıldı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta