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Libya, Nijerya ve Mali'den Gelen 369 Düzensiz Göçmeni Ülkelerine Gönderdi

Libya, IOM ile işbirliğiyle 369 düzensiz göçmeni Nijerya ve Mali'ye geri gönderdi. Göçmenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:16
Libya, Nijerya ve Mali'den Gelen 369 Düzensiz Göçmeni Ülkelerine Gönderdi

Libya, 369 Düzensiz Göçmene Veda Etti

Libya makamları, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında Nijerya ve Mali uyruklu 369 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi. Bu süreç, göçmenlerin geri dönüşünün gönüllülük esasına dayandığını belgelerle ortaya koyuyor.

Görevden Sorumlu Yetkilinin Açıklamaları

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri gönderme çalışmalarının ardı ardına sürdüğünü söyledi. "Bugün, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Nijeryalı 204 ve Mali’den 165 düzensiz göçmeni geri gönderdik," dedi.

Ulaşım Süreci

Bureydia, göçmenlerin Trablus’taki Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Geri Gönderme Ofisi’nden otobüslerle Mitiga Havalimanı’na, oradan da hava yoluyla ülkelerine teslim edileceğini açıkladı.

Yasa Dışı Göçle Mücadele

Bureydia, tüm göçmenlerin yasa dışı yollarla Libya topraklarına girdiğini belirtti ve bu durumun Libya için bir ulusal güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti. Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu ifade etmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için önemli bir çıkış noktası olarak öne çıkıyor.

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