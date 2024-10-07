Libya'nın Eski Roma Büyükelçisi Hapis Cezasına Çarptırıldı

Libya'da Önemli Bir Ceza Kararı

Libya'nın Trablus Ceza Mahkemesi, ülkenin eski Roma Büyükelçisi Ömer et-Terhuni'yi görevini kötüye kullanmak ve yasa dışı kazanç elde etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Başsavcılıktan Açıklama

Libya Başsavcılığı, Terhuni'nin yargılandığı davanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, eski büyükelçinin görevini kötüye kullandığı ve yasa dışı kazanç elde ettiği tespit edildi.

Kazancın İadesi

Mahkeme, Terhuni'nin elde ettiği haksız kazancı iade etmesine de karar verdi. Bu süreçte, Trablus Ceza Mahkemesi daha önce 6 Haziran tarihinde Libya'nın eski Brüksel ve Lüksemburg Büyükelçisi Emel el-Cerari'yi de benzer suçlamalarla 7 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.