DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,04%
ALTIN
2.927,09 -0,26%
BITCOIN
2.151.933,68 -0,38%

Libya'nın Eski Roma Büyükelçisi Hapis Cezasına Çarptırıldı

Libya'nın eski Roma Büyükelçisi Ömer et-Terhuni, görevini kötüye kullandığı için 10 yıl hapse mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:17
Libya'nın Eski Roma Büyükelçisi Hapis Cezasına Çarptırıldı

Libya'da Önemli Bir Ceza Kararı

Libya'nın Trablus Ceza Mahkemesi, ülkenin eski Roma Büyükelçisi Ömer et-Terhuni'yi görevini kötüye kullanmak ve yasa dışı kazanç elde etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Başsavcılıktan Açıklama

Libya Başsavcılığı, Terhuni'nin yargılandığı davanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, eski büyükelçinin görevini kötüye kullandığı ve yasa dışı kazanç elde ettiği tespit edildi.

Kazancın İadesi

Mahkeme, Terhuni'nin elde ettiği haksız kazancı iade etmesine de karar verdi. Bu süreçte, Trablus Ceza Mahkemesi daha önce 6 Haziran tarihinde Libya'nın eski Brüksel ve Lüksemburg Büyükelçisi Emel el-Cerari'yi de benzer suçlamalarla 7 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı
6
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
7
İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz