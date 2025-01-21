Libya ve Katar Başbakanları İşbirliğini Güçlendirmek İçin Davos'ta Bir Araya Geldi

Libya ve Katar Arasında Yeni İşbirliği Adımları

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya geldi.

Bu görüşme, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) çerçevesinde gerçekleştirildi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra, iki ülke arasındaki karşılıklı çıkar konuları ile işbirliğinin teşvik edilmesi yolları detaylı bir şekilde ele alındı.

Başbakan Dibeybe, Katar'ın Mısır ve ABD ile işbirliği yaparak Gazze'de ateşkes sağlamak için gösterdiği çabaları takdir ederek, Doha'nın Filistin halkının acılarını hafifletme çabalarına vurgu yaptı.

Görüşmeler sırasında, Dibeybe, ayrıca Davos'ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile de bir araya geldi. Bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çeşitli alanlarda işbirliğini destekleme yolları tartışıldı.