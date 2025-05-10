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Libyalı Öğrenciler Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı'nda Yoğun İlgi Gösterdi

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı, Libyalı öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 18:16
Libyalı Öğrenciler Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı'nda Yoğun İlgi Gösterdi

Libyalı Öğrenciler Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı'na Yoğun İlgi Gösterdi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı yoğun ilgi gördü. Fuar, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden (KKTC) 11 üniversitenin tanıtımına ev sahipliği yaptı.

Libyalı öğrenciler, üniversitelerin temsilcileriyle birebir görüşerek eğitim programları, burs olanakları, başvuru süreçleri ve kampüs yaşamı hakkında bilgiler edindi.

Büyükelçilikten Destek

Fuarda, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Yusuf Yıldız AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın "Milli Katılım Organizasyonu" çerçevesinde desteklediği fuarın, Libyalı öğrencilere Türk üniversitelerinin tanıtıldığını söyledi. Yıldız, "Bu etkinliğin desteklenmesi hem mali açıdan hem tanıtım açısından çok büyük bir öneme sahip. İlk defa bu şekilde ciddi bir etkinlik düzenliyoruz." dedi.

Libyalı öğrencilerin fuara olan ilgisinin coşkulu olduğunu kaydeden Yıldız, "Masaları dolaştım, hem üniversitelerimizin temsilcileriyle görüştüm, hem de Türkiye'de okumak isteyen Libyalı gençlerle iletişim kurmaya çalıştım. Son derece net talepleri olan ve hedefleri olan gençler var." ifadelerini kullandı.

Türk Üniversiteleri Libyalı Gençler İçin Fırsat Sunuyor

Yıldız, Libya'nın gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve Libyalı gençler için Türk üniversitelerinin önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. "Libya'nın bu geçiş süreçlerinde eğitim almanın ne kadar önemli olduğu bilinciyle, kaliteli eğitim veren Türk üniversiteleri, bu ülkenin gelişimine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Fuar organizatörü Hakan Çatalbaş da etkinliğin Libya'da Türk üniversitelerinin tanıtıldığı ilk fuar olduğunu kaydederek, Libyalı öğrencilerin yoğun ilgisinden memnun olduklarını ifade etti. "İlk fuar olmasına rağmen, burada yaklaşık 10 üniversite ile güzel bir ilgi var." dedi.

Çatalbaş, katılımcı öğrencilerin üniversitelerden bilgi alarak bilgi alışverişinde bulunduklarını ve fuar süresince stantların boş kalmadığını vurguladı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Türk...

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı yoğun ilgi gördü. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden (KKTC) 11 üniversitenin tanıtıldığı Fuar'da Libyalı öğrenciler, üniversite temsilcileriyle birebir görüşerek eğitim programları, burs olanakları, başvuru süreçleri ve kampüs yaşamı hakkında bilgi aldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Türk...

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı yoğun ilgi gördü. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden (KKTC) 11 üniversitenin tanıtıldığı Fuar'da Libyalı öğrenciler, üniversite temsilcileriyle birebir görüşerek eğitim programları, burs olanakları, başvuru süreçleri ve kampüs yaşamı hakkında bilgi aldı.

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