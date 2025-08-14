DOLAR
Lise Öğrencisi Canlı Yayında BBC'yi Gazze'de 'Suç Ortağı' Suçlamasıyla Eleştirdi

Liverpool'da üniversite sınav sonuçları haberinde bir lise öğrencisi BBC'yi Gazze'deki soykırımın 'suç ortağı' olmakla suçladı; sosyal medyada övgü topladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:01
Lise Öğrencisi Canlı Yayında BBC'yi Gazze'de 'Suç Ortağı' Suçlamasıyla Eleştirdi

Canlı Yayında Sert Mesaj ve Sosyal Medya Yankısı

İngiltere'de bir lise öğrencisi, BBC'nin Liverpool'da üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı günde yaptığı röportaj sırasında Gazze ile ilgili sert bir çağrıda bulundu.

Röportaj sırasında öğrenci, canlı yayında "Bu bağlamda, özgür Filistin, soykırımı bitirin, BBC bu konuda suç ortağı." ifadelerini kullandı.

Sunucu, kısa süreli şaşkınlığın ardından öğrencinin sözünü keserek "Biz burada sınav sonuçlarını konuşuyoruz. Gazze tamamen başka bir konu." diye yanıt verdi.

Olay, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı öğrenciyi cesaretinden ötürü tebrik etti; paylaşımlarda öğrenci "korkusuz" ve "zeki" olarak tanımlandı ve insanlığın hâlâ daha iyi bir gelecek umudu taşıyabileceği vurgulandı.

Röportajdaki bu karşılaşma, kamuoyunda yayın kuruluşlarının ve gençlerin uluslararası krizlere ilişkin söylemlerinin tartışılmasına yol açtı.

