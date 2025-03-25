Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan AB ile ABD İçin 'Hızlı Müzakere' Çağrısı

Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Açıklama

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yükselen ticaret gerilimlerinde, olası bir savaşta kazanan çıkmayacağını belirterek, hızlı müzakere çağrısında bulundu.

Tarifelerin Etkileri Üzerine Değerlendirme

Nauseda, ABD'nin çelik ve alüminyum üzerindeki tarifelerinin ardından AB'nin karşı önlemlerinin ticaret dünyasında geniş çapta sorunlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu (LRT)’na yaptığı açıklamada, geçmişteki ticaret savaşlarının taraflar için her zaman kayıplarla bittiğini vurguladı.

Ekonomik Savaş İfadesi

Nauseda, bu durumun da benzer sonuçlar doğuracağını savunarak, "Eğer buna bir ekonomik savaş denebilirse, kayıpları en aza indirmeyi hedefleyen hızlı müzakerelerle sonlanmasını umuyorum," dedi.

ABD'nin Tarife Uygulamaları ve AB'nin Yanıtı

ABD, AB'den çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart'ta yürürlüğe sokmuştu. AB de aynı tarihte ABD’ye 26 milyar avroluk karşı önlem uygulayacağını açıklamıştı.

Müzakere Sürecine Dair Gelişmeler

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, 20 Mart’ta yaptığı açıklamada, 1 ve 13 Nisan tarihlerinde yürürlüğe girmesi planlanan AB gümrük vergilerinin müzakerelere fırsat tanımak için nisan ortasına kadar ertelendiğini duyurdu.