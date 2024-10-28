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Litvanya'da Parlamento Seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti Zaferi

Litvanya'da yapılan parlamento seçimlerini muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti kazandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:10
Litvanya'da Parlamento Seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti Zaferi

Litvanya Parlamento Seçimleri Sonuçlandı

Litvanya'da gerçekleştirilen parlamenter seçimlerde muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (LSDP) zafer elde etti. Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun aktardığına göre, seçmenler dün gerçekleştirdikleri ikinci tur oylamada sandık başına gitti.

Seçim Sonuçları Açıklandı

Yerel saatle 20.00'da sandıkların kapanmasının ardından, Merkez Seçim Komisyonu tarafından seçim sonuçları yayınlandı. İlk turda da öndeyken, 13 Ekim'de yapılan seçimlerin ikinci turunda da başarı elde eden LSDP, Litvanya Parlamentosu'nda 141 üyeden 52'sini kazanarak galip geldi.

Parti Başkanı Vilija Blinkeviciute'nin Değerlendirmesi

Seçimi kazanan Sosyal Demokrat Parti'nin Başkanı Vilija Blinkeviciute, "Sonuçlar harika. İnsanlar değişim istediklerini gösterdi." açıklamasını yaptı. İktidardaki Anavatan Birliği Partisi ise, 28 sandalye ile ikinci sırada yer aldı.

Seçmen Katılım Oranı

Merkez Seçim Komisyonu, 2,9 milyon nüfuslu Litvanya'da seçmenlerin %41,31'inin oy kullandığını duyurdu.

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