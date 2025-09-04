Lizbon'da Gloria Asansörü kazasında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Kaza ve yaralıların durumu

Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün meydana gelen füniküler kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Lizbon Belediye Sivil Savunma Hizmetleri Müdürü Margarida Castro Martins, basına yaptığı açıklamada, merkezdeki turistik fünikülerde dün gerçekleşen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

Martins, kazada şu anda 7'si ağır, toplam 19 yaralının 5 farklı hastanede tedavi gördüğünü aktardı. Yaralıların yaş aralığı 24-65 olup, bu kişilerden 12'si kadın, 7'si erkek olarak belirtildi.

Ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

Kazanın nedeni ve bakım bilgisi

Yetkililer, kazanın gevşeyen bir kablodan kaynaklandığını, raydan çıkan vagonun virajın olduğu duvara çarparak devrildiğini belirtti.

Fünikülerin bakımının en son 2024 yılında yapıldığı duyuruldu.

Zaman, yas ve uluslararası tepkiler

Merkezde bulunan ve resmi adı "Gloria Asansörü" olan turistik fünikülerde kaza, dün yerel saatle 18.08 (TSİ 20.08)'de meydana geldi.

Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi ise 3 günlük yas ilan etti. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, kaza nedeniyle Portekiz'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Gloria Asansörü'nün tarihçesi ve kullanım verileri

Lizbon'un tarihi özelliklerinden biri olan, 1885 yılında açılan, her biri 22 oturma ve 20 ayakta yolcu alan iki vagondan oluşan ve 275 metrelik yolu 2 dakika'da kat eden Gloria Asansörü, günümüzde turistik amaçla kullanılıyor.

Geçen yıl 8,5 milyon turist ağırlayan Lizbon'da, tarihi değer olarak kabul edilen fünikülerleri her yıl yaklaşık 3 milyon kişi kullanıyor.