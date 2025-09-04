DOLAR
41,17 0,01%
EURO
48,1 -0,05%
ALTIN
4.693,34 0,45%
BITCOIN
4.558.197,94 1,29%

Lizbon'da Gloria Asansörü kazasında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Lizbon'da Gloria Asansörü'ndeki füniküler kazasında ölen sayısı 17'ye çıktı; 19 yaralı var, kazanın gevşeyen bir kablodan kaynaklandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:08
Lizbon'da Gloria Asansörü kazasında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Lizbon'da Gloria Asansörü kazasında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Kaza ve yaralıların durumu

Portekiz'in başkenti Lizbon'da dün meydana gelen füniküler kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Lizbon Belediye Sivil Savunma Hizmetleri Müdürü Margarida Castro Martins, basına yaptığı açıklamada, merkezdeki turistik fünikülerde dün gerçekleşen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

Martins, kazada şu anda 7'si ağır, toplam 19 yaralının 5 farklı hastanede tedavi gördüğünü aktardı. Yaralıların yaş aralığı 24-65 olup, bu kişilerden 12'si kadın, 7'si erkek olarak belirtildi.

Ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

Kazanın nedeni ve bakım bilgisi

Yetkililer, kazanın gevşeyen bir kablodan kaynaklandığını, raydan çıkan vagonun virajın olduğu duvara çarparak devrildiğini belirtti.

Fünikülerin bakımının en son 2024 yılında yapıldığı duyuruldu.

Zaman, yas ve uluslararası tepkiler

Merkezde bulunan ve resmi adı "Gloria Asansörü" olan turistik fünikülerde kaza, dün yerel saatle 18.08 (TSİ 20.08)'de meydana geldi.

Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi ise 3 günlük yas ilan etti. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, kaza nedeniyle Portekiz'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Gloria Asansörü'nün tarihçesi ve kullanım verileri

Lizbon'un tarihi özelliklerinden biri olan, 1885 yılında açılan, her biri 22 oturma ve 20 ayakta yolcu alan iki vagondan oluşan ve 275 metrelik yolu 2 dakika'da kat eden Gloria Asansörü, günümüzde turistik amaçla kullanılıyor.

Geçen yıl 8,5 milyon turist ağırlayan Lizbon'da, tarihi değer olarak kabul edilen fünikülerleri her yıl yaklaşık 3 milyon kişi kullanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Terkos Havzası'nda 17 Zararlı Yapıyı Yıktı
2
Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane
3
Antalya'da devrilen tohum yüklü tırın sürücüsü öldü
4
Ordu'da Silahlı Kavga: Ünye'de 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Nazilli'de Trafik Kazasında Yaralanan Kadın, Ambulans Gelene Kadar Kartonla Güneşten Korundu
7
Ersoy Artvin'de: Artvin'in Turizm Potansiyelini Master Plan ile Güçlendireceğiz

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı