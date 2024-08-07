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Londra Belediye Başkanı Khan'dan Aşırı Sağcı Gruplara Uyarı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, aşırı sağcı grupların planladığı şiddet eylemlerine karşı keskin bir uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:18
Londra Belediye Başkanı Khan'dan Aşırı Sağcı Gruplara Uyarı

Londra'da Şiddet Planlarına Dikkat

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, kente yönelik şiddet eylemi planlayan aşırı sağcı gruplara karşı uyarıda bulundu. Khan, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Londra sokaklarında şiddet ve düzensizlik eylemlerine müsamaha gösterilmeyecek. Eğer yasaları çiğnerseniz, gözaltına alınacaksınız."

Irkçı Şiddet Olaylarına Tepki

Khan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz hafta İngiltere'de patlak veren irkçı şiddet olaylarının kendisini çok şaşırttığını vurguladı. "Aşırı sağcı grupların Londra'daki yerleri hedef almayı planladıklarını biliyorum" diyerek durumun ciddiyetini ifade etti.

Polisle İş Birliği

Londra Metropolitan Polisi ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Khan, şehirde yaşayanların güvenliği için topluluk liderleri ve yerel kuruluşlarla sıkı iş birliği yaptıklarını dile getirdi. Özellikle, hedef alınan binalar ve ibadethanelerin korunması üzerinde durdu.

Başlangıç Noktası: Southport

Southport kentinde meydana gelen bir bıçaklı saldırı, aşırı sağcıların sokağa dökülmesine neden olan olayların başlangıcı oldu. 29 Temmuz'da yaşanan saldırıda, 17 yaşındaki bir saldırgan üç çocuğun hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu. Saldırgan hakkında sosyal medyada yayılan spekülasyonlar, şehirdeki aşırı sağcı grupların bir camiye saldırmasına yol açtı.

Baskılar ve Gözaltılar

Sonraki günlerde, Sunderland, Bristol, Glasgow gibi şehirlerde aşırı sağcı grupların protestoları devam etti. Bu eylemler sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Özellikle, göçmenlere yönelik sistematik saldırılar dikkat çekti.

Khan, Londralılara, topluluklarını korumak için solidarite göstermeleri çağrısı yaparak, "Arkadaşlarımızı ve komşularımızı kontrol edelim, Londra'nın hoşgörü ve sevgi dolu bir şehir olduğunu gösterelim" ifadelerini kullandı.

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