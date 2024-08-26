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Londra'da 45 Katlı Binada Yangın Paniği

Londra'nın Blackwall bölgesinde 45 katlı bir binada çıkan yangına 70 itfaiyeci müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 17:38
Londra'da 45 Katlı Binada Yangın Paniği

Londra'da Yangın Alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Blackwall bölgesinde, 45 katlı bir binada şiddetli bir yangın meydana geldi. Yangına, Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) tarafından 70 itfaiyeci ve 10 itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Yangının Detayları

Açıklamalara göre, yangın en fazla 25. kattaki bir dairede ve balkon alanında etkili oldu. Yoğun duman nedeni ile bölgede yaşayanlara, pencere ve kapılarını kapalı tutmaları önerildi. Ayrıca, Biscayne Caddesi'nden uzak durmaları gerektiği bildirildi.

Önceki Yangın Olayları

Bu olayın yanı sıra, başkentteki Dagenham bölgesinde sabah saatlerinde başka bir yüksek katlı binada da benzer bir yangın çıkarak 200'den fazla itfaiyeci müdahale etti ve 100'ü aşkın kişi tahliye edildi. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği, ancak bazı güvenlik sorunlarının yaşandığı iddiaları gündeme geldi.

Olayla ilgili gelişmeler takip edilmekte olup, yangının nedeni ve olası güvenlik önlemleri hakkında yetkililer tarafından daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

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