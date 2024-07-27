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Londra'da Aşırı Sağcılar ve Irkçılık Karşıtları Karşı Karşıya

Londra'da aşırı sağcılar, ırkçılık karşıtlarıyla karşıt eylemler düzenledi. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı protestolar yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 19:09
Londra'da Aşırı Sağcılar ve Irkçılık Karşıtları Karşı Karşıya

Londra'da Gergin Atmosfer

İngiltere'nin başkenti Londra, aşırı sağcıların düzenlediği bir eylem sonrası ırkçılık karşıtlarının tepkisiyle sarsıldı. Bugün, Russell Square'de toplanan binlerce kişi, karşıt eylem düzenlemek üzere yola çıktı.

İki Grubun Karşılaşmaması İçin Önlemler Alındı

Trafalgar Meydanı'nda aynı saatlerde toplanan aşırı sağcı gruba karşı eylem yapan ırkçılık karşıtları, Whitehall Caddesi'ne yürüyerek faşizm, ırkçılık ve Müslüman karşıtı söylemlere karşı sloganlar attı. Polis, iki grup arasındaki gerginliği azaltmak için çeşitli yolları kapatarak, önlem aldı.

Romanların Haklarına Dikkat Çekildi

Irkçılık karşıtları adına platformda konuşan Roman Eğitim ve Savunuculuk Organizasyonu (ROTA) Başkanı Virgil Bitu, Romanların tarihsel olarak maruz kaldıkları ayrımcılığı dile getirdi. "Özgürlüğümüz, hayatımız ve kimliğimiz büyük tehdit altında," diyerek hükümeti Romanların demokratik süreçlere katılımı konusunda daha fazla adım atmaya çağırdı.

Dini ve Etnik Azınlıklara Yönelik Gözlemler

Siyahi Özgürlük İttifakı temsilcisi Fiona Sim, ırkçı grupların etnik ve dini azınlıklara olan tutumunu eleştirdi. "Birleşerek daha güçlüyüz," diyerek dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Aşırı Sağcıların İddiaları

Aşırı sağcı grup, Trafalgar Meydanı'nda toplandı ve liderleri Tommy Robinson, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Müslümanlar ve Romanların sebep olduğu sorunları dile getirdi," dedi. Robinson, İngiliz halkının ikinci sınıf muamele görmesinden bıktığını ifade ederek, bu durumu protesto edeceklerini söyledi.

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