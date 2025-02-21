Londra'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Mesajı Sokaklarda Yankılandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' paneli öncesinde, dikkat çekici bir etkinlik gerçekleştirildi.

Panelin mesajının yazılı olduğu araçlar, Londra'nın simgesel noktalarında tura çıktı. Piccadilly Circus, Trafalgar Meydanı ve Parlamento Meydanı gibi önemli bölgelerde gerçekleşen etkinlik, başkentte büyük ilgi uyandırdı.

Oxford Caddesi'nden hareket eden LED ekranlı araçlar, şehirdeki tarihi ve turistik alanlarda gezinerek 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' sloganını Londra'nın dört bir yanına yaydı.

Londra'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Düzenlenecek

Yarın, Londra'da düzenlenecek olan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' panelinin açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.

Panel, Queen Elizabeth II Centre'da yer alacak ve akademisyenler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, İngiltere Parlamentosu üyeleri, uluslararası yetkililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri gibi birçok davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Panelde US Middle East Project Başkanı Daniel Levy, Yahudi tarihçi Avi Shlaim, eski Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ve oyuncu Sinan Albayrak gibi önemli isimler konuşmacı olacak.

Panelin Oturumları ve Konuları

Panel üç oturumdan oluşacak. İlk oturumda 'İnsan Hakları ve Filistin: Günümüz Dünyasında Adalet Arayışı' başlığı altında Filistin'deki insan hakları ihlalleri detaylı bir şekilde ele alınacak.

İkinci oturum ise 'Küresel Adaletin Yeniden İnşası: BM Reformunun İnsan Haklarına Etkisi' başlığı altında uluslararası yönetişim yapılarındaki reform ihtiyaçlarını değerlendirecek.

Son oturumda ise 'Dijital Çağda Hakikat: Medya, İnsan Hakları ve Dezenformasyon' konuları masaya yatırılarak, dezenformasyonun yarattığı zorluklar ele alınacak.

Panel, yerel saatle 11.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek. Geniş bir kitleye hitap edecek olan bu etkinlik, önemli tartışmalara ev sahipliği yapmayı planlıyor.