Londra'da İsrail'in Suriye Saldırılarına Protesto

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılar ve Golan Tepeleri'ndeki işgali, Londra'daki Büyükelçilik önünde protesto edildi. Suriye Dayanışma Kampanyası'nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, göstericiler ellerinde Suriye bayrakları taşıdı ve "Golan Tepeleri Suriye toprağıdır", "Netanyahu göreceksin, Golan Tepeleri özgür olacak" ile "Ellerini Suriye'den çek" gibi sloganlar atarak tepkilerini dile getirdiler.

Protestoda Taşınan Pankartlar

Göstericiler, "Suriye için adalet", "İsrail'e yaptırım uygulayın", "İsrail'in saldırganlığı bölgesel barışa tehdit" ve "İsrail'in toprak işgalini durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin Halkıyla Dayanışma

Protestoya katılan topluluk, büyükelçilik önünde Filistin halkıyla dayanışma mesajı da verdi. Ellerindeki Filistin bayrakları ve kefiyelerle, "Savaş suçlusu Netanyahu", "Çocuk katili Netanyahu" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganlarını haykırdılar.

İngiliz Polisi Güvenlik Önlemleri Aldı

Protestonun düzenlendiği alanda İngiliz polisi geniş güvenlik önlemleri aldı. Göstericilerin protestoları sürerken, çevre güvenliğini sağlamak için hazırlıklar yapıldı.

İsrail'in İşgali Derinleşiyor

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. Bu tarihten sonra İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin ötesine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına kadar ilerledi.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait birçok noktayı hedef alan İsrail, son günlerde Suriye genelinde birçok noktayı hava saldırılarıyla vurdu. 2 Mayıs'ta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bir noktayı bombalayan İsrail uçakları, aynı gün içinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı gerçekleştirmişti.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve Golan Tepeleri'ni işgalini protesto etti. Suriye Dayanışma Kampanyasının öncülüğünde İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılan göstericiler, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Ellerinde Suriye bayrakları taşıyan göstericiler, "Golan Tepeleri Suriye toprağıdır", "Netanyahu göreceksin, Golan Tepeleri özgür olacak" ve "Ellerini Suriye'den çek" sloganları attı.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve Golan Tepeleri'ni işgalini protesto etti. Suriye Dayanışma Kampanyasının öncülüğünde İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılan göstericiler, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Ellerinde Suriye bayrakları taşıyan göstericiler, "Golan Tepeleri Suriye toprağıdır", "Netanyahu göreceksin, Golan Tepeleri özgür olacak" ve "Ellerini Suriye'den çek" sloganları attı.