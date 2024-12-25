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Londra'da Kaldırımda Yürüyenlerin Üzerine Araç Sürülmesi: 4 Yaralı

Londra'da bir kişi aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdü, 4 kişi yaralandı. Olay terörle bağlantılı değil, sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:52
Londra'da Kaldırımda Yürüyenlerin Üzerine Araç Sürülmesi: 4 Yaralı

Londra'da Aracın Kaldırımda Yürüyenlerin Üzerine Sürülmesi Sonucu 4 Yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 31 yaşındaki bir sürücü aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdü. Olayda biri ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 00.45 sularında meydana gelen olay, kentin ünlü Shaftesbury Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücünün, aracı ters yönde kullanarak yayaların üzerine doğru sürdüğü belirtildi.

Polis yetkilisi Stuart Cundy, olayın ardından sürücünün cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Cundy, "Polis memurları, olaya hızla karşılık vererek ve City of London polisiyle yakın işbirliği içinde dakikalar içinde şoförü yakaladı" şeklinde konuştu.

Ayrıca, sürücünün araçla kaldırıma sürmeden önce bir gece kulübündeki arbedeye karıştığı ifade edildi. Cundy, olayın münferit bir eylem olduğunu ve terörle bağlantısının olmadığını da vurguladı.

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