Londra'da On Binlerce Filistin Destekçisi Gösteri Düzenledi

Londra'da binlerce Filistin destekçisi, polisin kısıtlamalarına rağmen BBC önünde gösteri yaptı. İnsani yardım çağrısında bulundular.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:03
Londra'da On Binlerce Filistin Destekçisi Gösteri Düzenledi

On Binlerce Filistin Destekçisi Londra'da Bir Araya Geldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, polisin yasaklarına rağmen on binlerce Filistin destekçisi gösteri düzenledi. Daha önce belirlenen güzergahın yasaklanmasına ve katı kısıtlamaların getirilmesine tepki gösteren protestocular, BBC önünde toplandı.

Ateşkes Çağrısı

Protestocular, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarından beri Filistin'e destek için düzenlenen bu gösteride, ateşkesin sağlanması ve İsrail'in Gazze kuşatmasını kaldırması gerektiğini savundular. Zorunlu insani yardımların akışının sağlanması için çağrılar yapıldı.

Polisin Yasağına Tepki

Londra Metropolitan Polisi, göstericilerin sinagog yakınlarında toplanacaklarını öne sürerek önceki planlanan yürüyüş güzergahını yasaklamıştı. Buna rağmen, göstericiler, Whitehall Caddesi'nde toplanarak protestolarına devam etme kararı aldılar.

Arbede ve Gözaltılar

Yürüyüş esnasında, Whitehall'da yapılan konuşmalar sonrasında protestocular, BBC önüne yürümeye çalıştı. Fakat polis, Trafalgar Meydanı'na kadar yürüyen kalabalığın önünü kestikten sonra arbede yaşandı ve çok sayıda gözaltı gerçekleştirildi.

Polis Kararlarının Arkası ve Baskılar

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) tarafından yapılan açıklamalarda, yasağın Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısı altında getirildiği ileri sürüldü. PSC, Filistin yürüyüşlerinin Yahudi halkına karşı düşmanca olduğu iddialarını reddetti.

Protestoların Devamı

Organizatörler, yasaklama kararına uymayacaklarını belirtmiş ve olumsuz duruma rağmen BBC önünde protesto düzenlemekte kararlı olduklarını ifade etmişlerdir.

İLGİLİ HABERLER

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ocak 2025 Gündem Özeti: CHP Toplantısı ve Spor Müsabakaları
2
Trump'tan Gazze'de Ateşkes Mesajı: 'İyi Bir Yönetimle Sürdüreceğiz'
3
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı Berlin'de Tarım İşbirliğini Güçlendirdi
4
Bakan Yerlikaya: Gençler, Türkiye'nin Geleceğinin Teminatıdır
5
Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
6
Kartal'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
7
İstanbul'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı