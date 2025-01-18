Londra'da On Binlerce Filistin Destekçisi Gösteri Düzenledi

On Binlerce Filistin Destekçisi Londra'da Bir Araya Geldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, polisin yasaklarına rağmen on binlerce Filistin destekçisi gösteri düzenledi. Daha önce belirlenen güzergahın yasaklanmasına ve katı kısıtlamaların getirilmesine tepki gösteren protestocular, BBC önünde toplandı.

Ateşkes Çağrısı

Protestocular, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarından beri Filistin'e destek için düzenlenen bu gösteride, ateşkesin sağlanması ve İsrail'in Gazze kuşatmasını kaldırması gerektiğini savundular. Zorunlu insani yardımların akışının sağlanması için çağrılar yapıldı.

Polisin Yasağına Tepki

Londra Metropolitan Polisi, göstericilerin sinagog yakınlarında toplanacaklarını öne sürerek önceki planlanan yürüyüş güzergahını yasaklamıştı. Buna rağmen, göstericiler, Whitehall Caddesi'nde toplanarak protestolarına devam etme kararı aldılar.

Arbede ve Gözaltılar

Yürüyüş esnasında, Whitehall'da yapılan konuşmalar sonrasında protestocular, BBC önüne yürümeye çalıştı. Fakat polis, Trafalgar Meydanı'na kadar yürüyen kalabalığın önünü kestikten sonra arbede yaşandı ve çok sayıda gözaltı gerçekleştirildi.

Polis Kararlarının Arkası ve Baskılar

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) tarafından yapılan açıklamalarda, yasağın Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısı altında getirildiği ileri sürüldü. PSC, Filistin yürüyüşlerinin Yahudi halkına karşı düşmanca olduğu iddialarını reddetti.

Protestoların Devamı

Organizatörler, yasaklama kararına uymayacaklarını belirtmiş ve olumsuz duruma rağmen BBC önünde protesto düzenlemekte kararlı olduklarını ifade etmişlerdir.