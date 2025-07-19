Londra'da On Binlerce Kişi Filistin İçin Sokağa Düştü

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen 28. gösteride toplandı. Protestocular, İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi.

Embankment istasyonu önünde bir araya gelen kalabalık, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları, İngiltere'nin İsrail'e silah satışları ve Filistin destekçilerine yönelik baskılara karşı yürüyüş düzenledi. Westminster Köprüsü üzerinden geçerek Thames Nehri'nin kuzeyinden güneyine yürüyen katılımcılar, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "(İngiltere Başbakanı) Keir Starmer saklanamazsın seni soykırımla yargılayacağız" sloganları attı.

7 Ekim'den bu yana düzenlenen bu ulusal eylemde protestocular, Lübnan, Suriye ve İran bayrakları sallayarak bu ülkelere de desteklerini gösterdi. Filistin'e destek yürüyüşü sırasında, aynı güzergâhta bulunan İsrail destekçileri de karşı eylem düzenledi. Polis, tarafların bir araya gelmemesi için barikatlarla alan oluşturdu; iki grup arasında yaşanan sözlü atışmada bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, bu ayın başında yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen Palestine Action grubuna destek veren eylemciler, Parlamento önünde toplandı. Grubun destekçilerine yönelik polis müdahalesinde 55 kişi gözaltına alındı. Palestine Action, son olarak İngiliz askeri uçaklarına boya püskürterek dikkat çekmişti.

Yürüyüş, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde sona erdi. Burada, Filistin'in İngiltere'deki misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, Gazze'deki çocukların öldürülmesinin normalize edildiğini belirtti. Zomlot, "İsrail, soykırımı, etnik temizliği, toplu katliamı ve insanlığa karşı suçları normalleştirdi," dedi.

Zomlot, "Bir yere gitmiyoruz, ayağa kalkacağız, Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz. Yaralandık ama yıkılmadık. İnancımız F-35'lerden daha yüksek" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'ye, İsrail'e tam silah ambargosu ve ekonomik yaptırımlar talep eden milletvekili Richard Burgon, mevcut İngiltere-İsrail Ticaret Anlaşması'nın askıya alınması gerektiğini vurguladı. Burgon, "Tarih bizden yana, adalet bizden yana, uluslararası hukuk bizden yana. Gecenin en karanlık anı, sabaha en yakın andır. Şu an karanlık ama dünyanın her yerinde insanların yaptıklarıyla şafak yaklaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek için 7 Ekim 2023'ten bu yana 28'incisi düzenlenen gösteride, İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi. Londra'daki Embankment istasyonu önünde toplanan on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze saldırılarına, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına ve İngiltere'de Filistin destekçilerine yönelik baskılara tepki göstermek için yürüdü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek için 7 Ekim 2023'ten bu yana 28'incisi düzenlenen gösteride, İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi. Londra'daki Embankment istasyonu önünde toplanan on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze saldırılarına, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına ve İngiltere'de Filistin destekçilerine yönelik baskılara tepki göstermek için yürüdü.