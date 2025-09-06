Londra'da 'Palestine Action' Destek Eyleminde 150 Kişi Gözaltına Alındı

İngiltere'de, yasaklı ilan edilen Palestine Action grubuna destek için başkent Londra'da düzenlenen protestoda 150 kişi gözaltına alındı. Polis müdahalesi, başta Parlamento Meydanı olmak üzere kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleşti.

Polisin açıklaması ve müdahale

Eylem, Defend Our Juries adlı grubun çağrısıyla yerel saatle 13.00'te başladı. Göstericiler yanlarında boş pankartlar ve kalemlerle yürüyüşe geçerek "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" ifadelerini yazdı.

Londra Metropolitan Polisi, Amerikan X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, polis memurlarına saldırı ve yasaklanmış bir örgüte destek ifade etme gibi çeşitli suçlardan 150 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada ayrıca polis memurlarının sözlü tacize, yumruk, tekme, tükürme ve nesne fırlatma gibi eylemlere maruz kaldığı ve "polis memurlarına yönelik her türlü saldırının hoş görülmeyeceği" vurgulandı.

Yasaklama süreci ve önceki eylemler

Palestine Action'ın yasaklanması sürecinde önemli dönüm noktalarından biri, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde gerçekleştirilen eylemdi. Grup üyeleri, o sabah üsse girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve alana Filistin bayrağı bırakmıştı.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem sonrasında Palestine Action'ı diğer aşırı gruplarla birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sundu. Tasarı, Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylandı. Grup, yürütmenin durdurulması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu ancak başvuru 4 Temmuz'da reddedildi; sonuç olarak 5 Temmuz'dan itibaren grup yasaklı örgütler listesine alındı.

Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte gruba üyelik veya destek beyanları 14 yıla kadar hapis, grup adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın ise 6 aya kadar hapis cezası ile karşılaşabileceği bildirildi. Yasağın ilanından bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmış, 9 Ağustos'ta düzenlenen başka bir eylemde ise polis 500'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Bu gelişme, Londra'daki güvenlik ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.