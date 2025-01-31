Londra'da Türk Akademisyenin Ölümü: Kaldırım Hızla Onarıldı

Londra'da Türk Akademisyenin Ölümü Sonrası Kaldırım Onarıldı

Londra'nın Camden bölgesinde Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren'in kaybolmasının ardından yapılan araştırmalarda kendisinin kanala düştüğünden şüphelenilen bozuk kaldırım hızla onarıldı. Ekren’in cansız bedeni, 26 Kasım'da kaybolduktan 20 gün sonra, 15 Aralık'ta bulunmuştu.

Kaldırım Onarımı Ailesinin Bildirimi Üzerine Hızla Gerçekleşti

Öğle saatlerinde yapılan açıklamalarda, Ekren'in eşi Banu Ekren, polise verdiği bilgiyle bozuk kaldırımın onarımına öncülük ettiklerini belirtti. Kaptan Andrew Russell tarafından paylaşılan fotoğraflar sonrasında, Kanal ve Nehir Yönetimi (CRT) bozuk kaldırımın onarımına 17 Aralık’ta başlandı. Ekren'in bozuk kaldırıma tarak uçarak düştüğüne dair güçlü bir şüphe bulundu.

Kaptan Russell’ın Gözlemleri ve Güvenlik İhlalleri

Kaptan Russell, ilgili noktada yapılan onarım öncesinde kaldırımın aylardır bozuk olduğunu ifade ederek, 25 santim derinliğinde bir deliğin bulunduğuna dikkat çekti. Russell, kaldırımın ışıklandırmasının yetersiz olduğunu ve bu durumun geceleri tehlikeli olduğunu vurguladı. "Bölgedeki büyük çukurlar dikkatimi çekti" diyen Russell, kanalda meydana gelen akıntının Ekren’in cesedinin hareket etmesine yol açmış olabileceğini söyledi.

Olayın Gelişimi ve Arama Çalışmaları

Prof. Dr. Ekren, 26 Kasım’da kaybolduktan sonra, Londra Metropolitan Polisi tarafından kanal çevresinde iki kez arama gerçekleştirilmiştir. Ekren’in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri Regent Kanalı kenarında bulunmuş, ancak eşyalarının çantadan alındığına dair bir iz bulunmamıştır. 15 Aralık’ta bir temizlik işçisinin bulduğu cansız beden 17 Aralık’ta Ekren olarak teşhis edilmiştir. Türk akademisyenin naaşı 5 Ocak'ta İzmir’de toprağa verilmiştir.