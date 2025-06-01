Londra'da Türk Kahvaltısının Vazgeçilmez Lezzetleri Tanıtıldı

Londra'da Türk Kahvaltısının Büyüsü

İngiltere'nin başkenti Londra, Türk Mutfağı Haftası ve Dünya Kahvaltı Günü etkinlikleri çerçevesinde, unutulmaz bir kahvaltı davetinin ev sahipliğini yaptı. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleşen bu özel etkinlikte, Türk kahvaltısının birbirinden lezzetli ve zengin tatları tanıtıldı.

Özel Misafirler ve Katılımcılar

Büyükelçi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen davete, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ile birlikte Türk vatandaşları da katıldı. Etkinlikte, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi ve Lordlar Kamarası üyesi Jo Johnson da yer aldı.

Kahvaltı Kültürünün Önemi

Büyükelçi Ertaş, yapmış olduğu konuşmada, Türk toplumunda kahvaltının çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Türk kahvaltısı, aileler ve arkadaşlar için bir araya gelip sevinç ve sorunlarını paylaştığı bir sosyal terapi işlevi görmektedir." şeklinde konuştu. Ayrıca, Türk kahvesi ve çayının Türk kültüründeki merkezi rolünü de dile getirdi.

Ödüllü Şefin Vurgu Yaptığı Gelenek

Etkinlikte söz alan ödüllü şef ve yazar Özlem Warren, Türk kahvaltı kültürünün aile için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Kahvaltı, ailelerin özellikle hafta sonları bir araya gelerek acele etmeden keyifle vakit geçirdiği bir etkinliktir." ifadelerini kullandı. Warren, konuşmasının sonunda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Lezzetler Davetlileri Büyüledi

Konuşmaların ardından, etkinlikte Türk kahvaltısının eşsiz lezzetleri davetlilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, bu lezzetli tatlarla dolu nostaljik anlar yaşadı ve Türk kahvaltısının zengin kültürel mirasını bir kez daha deneyimleme fırsatı buldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında kahvaltı daveti verildi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (sol 2) ve eşi Sevcan Ertaş'ın (sağ 2) ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen davete, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında kahvaltı daveti verildi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (sol 2) ve eşi Sevcan Ertaş'ın (sağ 2) ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen davete, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.