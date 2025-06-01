DOLAR
39,16 0%
EURO
44,47 0%
ALTIN
4.152,82 0%
BITCOIN
4.097.471,72 0,08%

Londra'da Türk Kahvaltısının Vazgeçilmez Lezzetleri Tanıtıldı

Londra'da düzenlenen etkinlikte Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı, büyükelçi Ertaş kültürün önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 16:12
Londra'da Türk Kahvaltısının Vazgeçilmez Lezzetleri Tanıtıldı

Londra'da Türk Kahvaltısının Büyüsü

İngiltere'nin başkenti Londra, Türk Mutfağı Haftası ve Dünya Kahvaltı Günü etkinlikleri çerçevesinde, unutulmaz bir kahvaltı davetinin ev sahipliğini yaptı. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleşen bu özel etkinlikte, Türk kahvaltısının birbirinden lezzetli ve zengin tatları tanıtıldı.

Özel Misafirler ve Katılımcılar

Büyükelçi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen davete, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ile birlikte Türk vatandaşları da katıldı. Etkinlikte, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi ve Lordlar Kamarası üyesi Jo Johnson da yer aldı.

Kahvaltı Kültürünün Önemi

Büyükelçi Ertaş, yapmış olduğu konuşmada, Türk toplumunda kahvaltının çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Türk kahvaltısı, aileler ve arkadaşlar için bir araya gelip sevinç ve sorunlarını paylaştığı bir sosyal terapi işlevi görmektedir." şeklinde konuştu. Ayrıca, Türk kahvesi ve çayının Türk kültüründeki merkezi rolünü de dile getirdi.

Ödüllü Şefin Vurgu Yaptığı Gelenek

Etkinlikte söz alan ödüllü şef ve yazar Özlem Warren, Türk kahvaltı kültürünün aile için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Kahvaltı, ailelerin özellikle hafta sonları bir araya gelerek acele etmeden keyifle vakit geçirdiği bir etkinliktir." ifadelerini kullandı. Warren, konuşmasının sonunda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Lezzetler Davetlileri Büyüledi

Konuşmaların ardından, etkinlikte Türk kahvaltısının eşsiz lezzetleri davetlilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, bu lezzetli tatlarla dolu nostaljik anlar yaşadı ve Türk kahvaltısının zengin kültürel mirasını bir kez daha deneyimleme fırsatı buldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri...

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında kahvaltı daveti verildi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (sol 2) ve eşi Sevcan Ertaş'ın (sağ 2) ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen davete, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri...

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında kahvaltı daveti verildi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş (sol 2) ve eşi Sevcan Ertaş'ın (sağ 2) ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen davete, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde İsim Günü Ayini Düzenlendi
2
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Kuraklık Uyarısı: Türkiye Su Fakiri Olma Tehdidiyle Karşı Karşıya
3
Şanlıurfa'da Yeğenini Kurtaran Amca Boğularak Hayatını Kaybetti
4
Diyarbakır'da Yangın: 1000 Dekar Buğday ve Arpa Alanı Zarar Gördü
5
İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Hava Destekli Trafik Denetimi
6
Anadolu Yıldızı 2025 Tatbikatı Yarın Başlıyor
7
Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar Göreve Başladı

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!