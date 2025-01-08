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Londra'nın Regent Caddesi Bomba Tehdidi Nedeniyle Tahliye Edildi

Londra'da bomba tehdidi nedeniyle Regent Caddesi tahliye edildi, polis olay yerinde şüpheli aracı inceledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:55
Londra'nın Regent Caddesi Bomba Tehdidi Nedeniyle Tahliye Edildi

Londra'nın Regent Caddesi Bomba Tehdidiyle Tahliye Edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ünlü Regent Caddesi, bomba tehdidi nedeniyle acil olarak tahliye edildi. Westminster Polisi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Regent Caddesi ve New Burlington Caddesi çevresinde memurlar şüpheli bir aracı incelerken yol kapatmaları uygulanmaktadır. Önlem olarak birkaç kontrol altında patlama gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Regent Caddesi'nde geniş bir güvenlik önlemi alındığı, bölgedeki polis, ambulans ve itfaiye araçlarına ait ekiplerin bulunduğu gözlemleniyor. Polis kordonu oluşturarak yayaların geçişini engellerken, cadde üzerindeki birçok bina boşaltıldı.

Güvenlik İncelemeleri Devam Ediyor

Yetkililer, bölgedeki incelemelerin sürdüğünü ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Olayın ardından polis, şüpheli aracın tehlikeli olmadığına ve durumun kontrol altına alındığına dair açıklamalar yaptı.

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