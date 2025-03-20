Lordlar Kamarası'nda Protesto: 'Lordlar Dışarı, Halk İçeri' Sloganları

İngiltere Lordlar Kamarası'nda yapılan protestoda, 'Lordlar dışarı, halk içeri' sloganları atılarak halk meclisi talep edildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:31
Lordlar Kamarası'nda Protesto: 'Lordlar Dışarı, Halk İçeri' Sloganları

İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda bugün gerçekleşen bir oturum, protestocuların alanı doldurmasıyla kesintiye uğradı. Protestocular, 'Lordlar dışarı, halk içeri' sloganları atarak, mevcut sistemin değişmesini talep etti.

İlgili protesto, 'Assemble' grubunun destekçileri tarafından gerçekleştirildi. Grubun amacı, Lordlar Kamarası'nın kaldırılması ve yerine halk meclisinin kurulmasını sağlamak. Protestocular, parlamentodaki Lordların bulunduğu alana çeşitli broşürler fırlatmayı ihmal etmedi. Bu broşürlerde yer alan ifadeler, 'Lordları boş verin, işte halk meclisi' ve 'Aristokratlar ve oligarklar dışarı, postacılar, anneler, hemşireler ve komşular içeri' şeklindeydi.

Protestocular, halk tarafından seçilmeyen bu üyelerden oluşan Lordlar Kamarası'nın kapatılmasını talep ederken, durumu daha da gerginleştiren anlardan biri, Baroness Twycross'un 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa ve Japonya üzerindeki zaferlerin 80. yıl dönümü hakkında konuşma yaptığı esnada yaşandı.

Protestocular, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılırken, Avam Kamarası'nın geri alınması gerektiğine dair şarkılar söylediler. Ayrıca, 18. yüzyılda monarşiye karşı duruşuyla tanınan filozof Thomas Paine'e selam gönderen ifadeler de dile getirildi.

Olayların ardından oturum, kaldığı yerden devam etti. İngiltere'de iki kamaralı sistem içinde yer alan Avam Kamarası, halk tarafından seçilirken, Lordlar Kamarası üyeleri kuşaktan kuşağa veya atama yoluyla belirleniyor. Lordlar Kamarası'nda 800'den fazla üye bulunmakta; bunların arasında 90 kalıtsal üye ve İngiltere Kilisesi'nin 26 başpiskoposu da yer alıyor.

Başbakan Keir Starmer, 2022'de yaptığı açıklama ile, başbakan seçilmesi halinde Lordlar Kamarası'nı yürürlükten kaldırma sözü vermişti.

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