Los Angeles Belediye Başkanı Yangınlar Sırasında Gana'da Eleştirildi

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Gana gezisi sırasında devam eden yangınlar nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:04
Los Angeles Belediye Başkanı Yangınlar Sırasında Gana'da Eleştirildi

Los Angeles Belediye Başkanı Yangınlar Sırasında Gana'da Eleştirildi

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinin Belediye Başkanı Karen Bass, devam eden yangınlar nedeniyle Batı Afrika ülkesi Gana'da yaptığı resmi ziyaretten hemen dönmediği için büyük eleştirilere maruz kaldı.

Eleştirilerin Ardında Kimler Var?

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın "Özel Misyonlar Temsilcisi" olarak aday gösterdiği Richard Grenell, sosyal medya platformu X üzerinden, "şehir yerle bir olurken" Bass'ı Afrika'da olmakla suçladı. Ek olarak, Amerikalı iş insanı Elon Musk da yaptığı paylaşımda Bass'ı "beceriksiz" olarak nitelendirdi.

Hollywood'daki Tahliye Kararının Kaldırılması

Bass, basın açıklamasında, şiddetli rüzgarların yangınların yayılmasında etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, aşırı kuraklığın da yangınları olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Rüzgarların dindiğini ve bu nedenle Hollywood'da yapılan çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini ifade eden Bass, Hollywood'daki tahliye kararının kaldırıldığını duyurdu.

Basın Toplantısında Gergin Anlar

Bass, Gana gezisinden döndükten sonra havaalanında gazetecilerin soruları ile karşılaştı. Yangınlar sürerken Gana'da olmasının eleştirilmesi üzerine, "Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt vermedi. Bu durum, eleştirilerin daha da artmasına neden oldu.

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