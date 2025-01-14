Los Angeles'ta Şiddetli Rüzgarlar Yangınla Mücadeleyi Zorlaştırıyor

Los Angeles'ta yangınlarla mücadelede rüzgarların yeniden etkili olması bekleniyor, bölge halkı uyarıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:25
Los Angeles'ta Şiddetli Rüzgarlar Yangınla Mücadeleyi Zorlaştırıyor

Los Angeles'ta Yangınla Mücadele Zorlaşıyor

ABD'nin Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarların tekrar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, bu durumun yeni yangınları tetikleyebileceği konusunda bölge halkını uyardı. Yangınlar 8. güne girdi ve hâlâ bazı bölgelerde kontrol altına alınamadı.

Şiddetli Rüzgar ve Düşük Nem Uyarısı

Los Angeles ilçe sınırlarında yer alan üç bölgede yangınların söndürülemediği bildirildi. Eaton ve Palisades yangınları, binlerce evi tehdit etmeye devam ediyor. Ulusal Hava Durumu Servisi, pazartesi gecesinden çarşamba gününe kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle 'kırmızı bayrak' uyarısı yapıldığını duyurdu.

Yangınların Kapsamı ve Zarar

Salı günü hızları saatte 70 ila 110 kilometreye çıkması beklenen rüzgarlar, yangınların etkisini artırabilir. Los Angeles ve çevresindeki dört yangın, toplamda 160 kilometrekareden fazla alanı küle çevirdi. Bu alan, San Francisco şehrinden daha büyük bir bölgeye denk geliyor.

Pazartesi akşamı itibarıyla Palisades bölgesindeki yangının sadece %14'ü, Eaton'daki yangının ise %33'ü kontrol altına alınabildi. Yeniden doğacak şiddetli rüzgarların yeni orman yangınlarına yol açabileceği kaydedildi.

Can Kayıpları ve Ekonomik Hasar

Los Angeles ilçe sağlık görevlilerinin verilerine göre, Eaton ve Palisades yangınlarında en az 24 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise kayıp. Devam eden yangınlarda 37 bin dönümden fazla alan yanarken, yaklaşık 150 bin kişi tahliye edildi. Toplam hasarın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Trump'tan Yangın Açıklaması

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yangınlardan etkilenen bölgelerin "büyük bir bomba ile vurulmuş" gibi göründüğünü ifade etti. Yangın mahallerini ziyaret edip etmeyeceği hakkında bir yanıt vermedi.

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