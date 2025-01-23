Los Angeles'taki Yangın Kısa Sürede 2 Bin Hektar Alanı Kapladı

Los Angeles'taki Yangın Korkutuyor

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde, Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce başlayan yeni yangın, hızla büyüyerek yaklaşık 2 bin hektarlık bir alanı kapladı. Yangın, California Orman ve Yangından Koruma Departmanı (CAL FIRE) tarafından kaydedilen bilgilere göre, Hughes yangını olarak adlandırıldı.

Yangının tehdit ettiği bölge için tahliye uyarıları yapıldı. Yetkililer, yangının hayati tehlikeler oluşturduğunu ve bu sebeple bazı alanların halkın erişimine kapatıldığını açıkladı.

Öte yandan, Los Angeles'ta iki haftadan uzun süredir devam eden yangınlarla ilgili, Palisades bölgesindeki yangının gün itibarıyla yüzde 68'inin ve Eaton bölgesindeki yangının ise yüzde 91'inin kontrol altına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonraki ilk ziyaretinin, 24 Ocak'ta yangınlardan etkilenen Güney California'ya olacağını belirtti.