LÖSEMA Başkanı Altuntaş'tan Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü Mesajı

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü'nde kök hücre bağışının önemini vurguladı; TÜRKÖK verileri ve başvuru noktalarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:52
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş: Kök hücre bağışı hayat kurtarıyor

Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Altuntaş, etkinliğin dünya çapında her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlandığını anımsatarak kök hücre bağışının önemine dikkat çekti.

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan 18-50 yaş arası herkesin kemik iliği bağışçısı olabileceğini belirten Altuntaş, kök hücre vericisi olmanın insan sağlığı üzerinde hiçbir ciddi riski bulunmadığını vurguladı.

Altuntaş, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) kurulmasıyla birlikte, 2014'ten bu yana kök hücre bağışçısı aday sayısının 1 milyonu aştığını ve yaklaşık 30 bine yakın eşleşme gerçekleştiğini aktardı.

Açıklamada, bu gelişmeler sayesinde ilik bekleyen binlerce hastaya nakil işlemi yapıldığı ve akraba dışı nakillerin yüzde 90'dan fazlasının artık kendi bankamızdan gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bağışta bulunmak isteyenler için Altuntaş, başvuruların Kızılay Gönüllü Verici Merkezi ve Sabit Kan Alma Merkezleri aracılığıyla yapılabileceğini bildirdi.

