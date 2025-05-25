Lösemiyi Yenen Down Sendromlu Yüzücü Masal, Milli Forma Hayalini Peşinde

Masal Çelik'in Başarısı

Mersin'de düzenlenen "Okul Sporları" müsabakalarında 100 metre serbest branşında birinci olan down sendromlu Masal Çelik, hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı. Lösemiyi yenerek yüzmeye başlayan Masal, milli forma giymek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Hayat Mücadelesi ve Yüzmeye Başlangıç

13 yaşındaki Masal Çelik, 5.5 yaşındayken yaşadığı iştahsızlık nedeniyle hastaneye götürüldü ve burada kan kanseri teşhisi konuldu. İki yıl boyunca kemoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Masal, yüzme sporuna yönelerek yeni bir yaşam mücadelesine başladı. Ailesi, kızlarının sosyal ortamlarda bulunmasını sağlamak için 3 yıl önce yüzme kursuna yazdırdı.

Çığır Açan Performans

İlk iki yıl eğlence maksatlı yüzme alanında kendini geliştiren Masal, profesyonel eğitimi için Buğra Can Özeken ile çalışmaya başladı. Kulüpler bazında 50 metre serbest, sırtüstü ve 100 metre serbest branşlarında il birincisi olan Masal, 7-11 Mart tarihlerinde düzenlenen "Okul Sporları" müsabakalarında 100 metre serbestte birinci, 50 metre serbestte ise üçüncü olmayı başardı.

Anne Müzeyyen Güler Çelik'in Destanı

Masal'ın annesi Müzeyyen Güler Çelik, kızının azmiyle kendilerine moral kaynağı olduğunu ifade ederken, "Masal bizi çok gururlandırdı. O bizim için azmin zaferidir." dedi. Masal'ın yüzme yeteneğini keşfettikten sonra profesyonelleşme kararı aldıklarını belirten Çelik, bu süreçte pozitif bir bakış açısının önemini vurguladı.

Ulaşmak İstediği Hedefler

Antrenör Buğra Can Özeken, Masal için öncelikle başarılı sonuçlar almayı ve milli takım barajını geçerek milli sporcu olmayı hedeflediklerini belirtti. Masal ise, antrenmanlarını çok sevdiğini ve şampiyon olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Her zorluğun üstesinden gelebileceğini gösteren Masal, gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi arzuluyor.

Umudun ve Azmin Sembolü

Lösemi hastası çocuklara umut olmayı hedeflediklerini dile getiren aile, Masal'ın azmi ile pek çok insana ilham vermeyi umuyor. Masal'ın hikayesi, sporun iyileştirici gücünü ve azimle her şeyin mümkün olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Zonguldak'ta lösemiyi yenmesinin ardından başladığı yüzmede şampiyonluk elde eden down sendromlu Masal Çelik, milli forma giymenin hayalini kuruyor.

Zonguldak'ta lösemiyi yenmesinin ardından başladığı yüzmede şampiyonluk elde eden down sendromlu Masal Çelik, milli forma giymenin hayalini kuruyor.