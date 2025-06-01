LÖSEV'den Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası Etkinlikleri Antalya'da Yapıldı

LÖSEV'den Duygulandıran Etkinlik

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" çerçevesinde Antalya'da anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Antalya'nın Renkli Korteji

Etkinlik, Konyaaltı sahilinde gerçekleştirilen kortej ile başladı. Müzik eşliğinde yürüyüş yapan katılımcılar, LÖSEV'e kayıtlı çocuklar, yetişkin hastalar, aileleri ve gönüllülerden oluşan önemli bir kitleyi bir araya getirdi.

Uçan Balonlar, İyileşme Umudu

Kortejin finalinde, Olbia Kent Meydanı'na ulaşan katılımcılar, tüm çocukların iyileşmesi dileğiyle balonları gökyüzüne bıraktı. Bu duygusal anlar, katılımcılar arasında birlik ve umut duygusunu pekiştirdi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında Antalya'da etkinlik düzenledi. Konyaaltı sahil parkında bando eşliğinde şarkılar söylenerek oluşturulan korteje, LÖSEV'e kayıtlı çocuklar, yetişkin hastalar, aileleri ve gönüllüler eşlik etti. Uçan balonlarıyla korteje katılanlar, yürüyüşün sonunda Olbia Kent Meydanı'nda balonları tüm çocukların iyileşmesi dileğiyle gökyüzüne bıraktı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında Antalya'da etkinlik düzenledi. Konyaaltı sahil parkında bando eşliğinde şarkılar söylenerek oluşturulan korteje, LÖSEV'e kayıtlı çocuklar, yetişkin hastalar, aileleri ve gönüllüler eşlik etti. Uçan balonlarıyla korteje katılanlar, yürüyüşün sonunda Olbia Kent Meydanı'nda balonları tüm çocukların iyileşmesi dileğiyle gökyüzüne bıraktı.