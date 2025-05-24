LÖSEV'in İyilik Tırı Samsun'da Yardım Dağıtımında Bulundu

LÖSEV'in İyilik Tırı Samsun'a Ulaştı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), toplumda farkındalık yaratmak ve destek sağlamak amacıyla yürüttüğü "İyilik Tırı" projesi ile Samsun'da lösemili hastalar ve ailelerine umut oldu.

Yardım Dağıtımı Gerçekleşti

Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştıran İyilik Tırı, Samsunlu ailelerle buluşarak önemli bir desteği hayata geçirdi. Bu kapsamda, lösemi ve kanserle mücadele eden hastalar için giyim, temel gıda, et, kırtasiye, oyuncak ve temizlik malzemesi gibi hayati ihtiyaçlar karşılandı.

Sosyal Etkinliklerle Destek

Yardım dağıtımının yanına, program içerisinde düzenlenen sosyal etkinlikler ve palyaço gösterileri ile de çocukların yüzlerindeki gülümsemeye katkıda bulunuldu. LÖSEV, bu tür etkinliklerle hem hastaların moral bulmasını sağlıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Samsun'a geldi. "İyilik Tırı" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştıran tır, Samsunlu ailelerle buluştu.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Samsun'a geldi. "İyilik Tırı" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştıran tır, Samsunlu ailelerle buluştu.