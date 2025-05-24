DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.212.538,6 0,19%

LÖSEV'in İyilik Tırı Samsun'da Yardım Dağıtımında Bulundu

LÖSEV'in İyilik Tırı, lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtmak üzere Samsun'a geldi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 22:40
LÖSEV'in İyilik Tırı Samsun'da Yardım Dağıtımında Bulundu

LÖSEV'in İyilik Tırı Samsun'a Ulaştı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), toplumda farkındalık yaratmak ve destek sağlamak amacıyla yürüttüğü "İyilik Tırı" projesi ile Samsun'da lösemili hastalar ve ailelerine umut oldu.

Yardım Dağıtımı Gerçekleşti

Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştıran İyilik Tırı, Samsunlu ailelerle buluşarak önemli bir desteği hayata geçirdi. Bu kapsamda, lösemi ve kanserle mücadele eden hastalar için giyim, temel gıda, et, kırtasiye, oyuncak ve temizlik malzemesi gibi hayati ihtiyaçlar karşılandı.

Sosyal Etkinliklerle Destek

Yardım dağıtımının yanına, program içerisinde düzenlenen sosyal etkinlikler ve palyaço gösterileri ile de çocukların yüzlerindeki gülümsemeye katkıda bulunuldu. LÖSEV, bu tür etkinliklerle hem hastaların moral bulmasını sağlıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı"...

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Samsun'a geldi. "İyilik Tırı" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştıran tır, Samsunlu ailelerle buluştu.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı"...

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Samsun'a geldi. "İyilik Tırı" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştıran tır, Samsunlu ailelerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'den Aileye Önemli Vurgu
2
Libya'da Petrol Boru Hattında Sızıntı: Üretim Durduruldu
3
Şefler Yalçınkaya ve Açıköz, Türk Mutfağı Haftası Stantlarını Ziyaret Etti
4
Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu Tamamlandı: 70 Akademisyen, 63 Bildiri ile Katıldı
5
İyilik İçin Sanat Derneği, 10. Yılını Sergiyle Kutladı
6
Uluslararası Aile Forumu'nda Nüfus Konulu Panel
7
Diyarbakır'da Düğün Gelenekleriyle Fark Yaratan Çift: Pasta Yerine Burma Kadayıf

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!