Louisville'de kargo uçağı düştü: En az 3 ölü, 11 yaralı

Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıştan saniyeler sonra düşen UPS kargo uçağında en az 3 ölü, 11 yaralı; bölge tahliye ediliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 05:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 05:47
Louisville'de kargo uçağı düştü: En az 3 ölü, 11 yaralı

Louisville'de kargo uçağı düştü: En az 3 ölü, 11 yaralı

UPS MD-11 kalkış sonrası düştü, bölge tahliye ve soruşturma altında

Kentucky Valisi Andy Beshear, Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bir kargo uçağının kalkıştan saniyeler sonra düşmesi sonucu en az 3 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Beshear, "Ölü ve yaralı sayısının artmasını bekliyoruz" dedi.

Louisville Metro Polis Departmanı (LMPD), bölge sakinlerine kaza mahalli ve çevresine yaklaşmama çağrısında bulundu. Açıklamada, "Bu, yangın ve enkazın güvenlik riski oluşturduğu aktif bir olay yeri. Bölgeden uzak durun" denildi. Başlangıçta havalimanının 5 mil (yaklaşık 8 km) çapındaki bölge için verilen güvenli alan uyarısının, havalimanının kuzeyinden Ohio Nehri'ne kadar genişletildiği belirtildi.

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, kazayı "asla unutulmayacak inanılmaz bir trajedi" olarak nitelendirerek, şehirdeki tüm acil durum kurumlarının müdahale ettiğini söyledi. Greenberg, "Çok sayıda yaralı var ve yangın hala sürüyor" diye konuştu ve yolların kapalı olduğunu, olay yerine yaklaşılmaması çağrısında bulundu. Havalimanı yönetimi, kazanın ardından havalimanının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Saat 17:15 civarında Honolulu, Hawaii'ye gitmek üzere kalkış yapan ve içinde 3 mürettebat bulunan UPS'e ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı kalkıştan saniyeler sonra düştü. Kalkış sırasında uçağın motorundan çıkan alevler amatör kameralara yansırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

ABD’DEKİ KARGO UÇAĞI KAZASININ BİLANÇOSU NETLEŞMEYE BAŞLADI: EN AZ 3 ÖLÜ, 11 YARALI

ABD’DEKİ KARGO UÇAĞI KAZASININ BİLANÇOSU NETLEŞMEYE BAŞLADI: EN AZ 3 ÖLÜ, 11 YARALI

ABD’DEKİ KARGO UÇAĞI KAZASININ BİLANÇOSU NETLEŞMEYE BAŞLADI: EN AZ 3 ÖLÜ, 11 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı — Vali Ziya Polat Başkanlığında
2
Mardin Kızıltepe'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 10 Yaralı
3
Kara Yollarında Trafik Durumu: İşaretlere Dikkat Edin
4
Manisa'da Jandarma'dan 'Yaya Önceliği' Denetimi: 34 Okul Eş Zamanlı Uygulama
5
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Yangını: Lastikten Araça Sıçradı
6
Louisville'de kargo uçağı düştü: En az 3 ölü, 11 yaralı
7
Kayseri'de Alkollü Yolcu Polisleri Zorladı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?