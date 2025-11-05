Louisville'de kargo uçağı düştü: En az 3 ölü, 11 yaralı

UPS MD-11 kalkış sonrası düştü, bölge tahliye ve soruşturma altında

Kentucky Valisi Andy Beshear, Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bir kargo uçağının kalkıştan saniyeler sonra düşmesi sonucu en az 3 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Beshear, "Ölü ve yaralı sayısının artmasını bekliyoruz" dedi.

Louisville Metro Polis Departmanı (LMPD), bölge sakinlerine kaza mahalli ve çevresine yaklaşmama çağrısında bulundu. Açıklamada, "Bu, yangın ve enkazın güvenlik riski oluşturduğu aktif bir olay yeri. Bölgeden uzak durun" denildi. Başlangıçta havalimanının 5 mil (yaklaşık 8 km) çapındaki bölge için verilen güvenli alan uyarısının, havalimanının kuzeyinden Ohio Nehri'ne kadar genişletildiği belirtildi.

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, kazayı "asla unutulmayacak inanılmaz bir trajedi" olarak nitelendirerek, şehirdeki tüm acil durum kurumlarının müdahale ettiğini söyledi. Greenberg, "Çok sayıda yaralı var ve yangın hala sürüyor" diye konuştu ve yolların kapalı olduğunu, olay yerine yaklaşılmaması çağrısında bulundu. Havalimanı yönetimi, kazanın ardından havalimanının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Saat 17:15 civarında Honolulu, Hawaii'ye gitmek üzere kalkış yapan ve içinde 3 mürettebat bulunan UPS'e ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı kalkıştan saniyeler sonra düştü. Kalkış sırasında uçağın motorundan çıkan alevler amatör kameralara yansırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

ABD’DEKİ KARGO UÇAĞI KAZASININ BİLANÇOSU NETLEŞMEYE BAŞLADI: EN AZ 3 ÖLÜ, 11 YARALI