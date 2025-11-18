Louvre’da Campana Galerisi, yapısal zayıflık nedeniyle kapatıldı

Louvre’da Campana Galerisi Ziyarete Kapatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Louvre Müzesinde, Yunan seramiklerinin sergilendiği Campana Galerisi, zemin taşıyıcı kirişlerde tespit edilen yapısal zayıflıklar nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Kapanma Nedeni ve Yapılacak Çalışmalar

Müze yönetimi, galerinin üzerindeki ikinci kattaki ofislerde tespit edilen sorunlar doğrultusunda tedbir amaçlı kapatma kararı aldı. Yetkililer, mühendislerin Sully kanadındaki galeride kirişler üzerinde çalışma yürüteceğini bildirdi.

Sayıştay Raporu ve Eleştiriler

19 Ekim’deki soygunun ardından 3 hafta sonra yayımlanan Sayıştay raporu, müze yöneticilerinin temel bakım ve koruma yerine yeni eser ve sergilere yatırım yapmayı tercih ettiği yönünde eleştiriler içeriyordu. Rapora göre 2018-2024 dönemi için müzenin yeni eser alımına 105,4 milyon euro ve sergi alanlarına 63,5 milyon euro harcandığı, aynı dönemde bakım çalışmalarına yalnızca 26,7 milyon euro ve sarayın restorasyonuna 59,5 milyon euro ayrıldığı belirtildi.

Louvre Soygunu Hatırlatıldı

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre’da 19 Ekim’de bir soygun gerçekleşmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi’ne girmiş ve 9 parça mücevher çalmıştı. Kaçış sırasında 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ne ait tacı düşmüş ve hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Olayın 7 dakika sürdüğü, müzenin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladığı kaydedildi.

