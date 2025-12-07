Louvre'da su sızıntısı: Yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü

Louvre'daki su sızıntısı, Mısır antik eserler bölümündeki yaklaşık 400 nadir kitabın zarar görmesine yol açtı; onarım Eylül 2026'da planlanıyor.

Hasarın boyutu ve nedenleri

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen su sızıntısı, Mısır antik eserler bölümünde bulunan nadir kitapları etkiledi. Müze yönetimi, sızıntının eskiyen borulardan kaynaklandığını açıkladı.

Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, sızıntının bölümün kütüphanesinde yer alan üç odadan birini etkilediğini ve odada 300 ila 400 eser bulunduğunu söyledi. Yapılan ilk kontrollerde, sızıntıdan etkilenen kitapların "değerli kitaplar" kategorisinde olmadığı bildirildi; ancak incelemelerin sürdüğü vurgulandı.

Onarım planı ve sorumluluk

Steinbock, su tesisatındaki sorunların yıllardır bilindiğini kabul ederek, gerekli bakım ve onarımların Eylül 2026'da yapılmasının planlandığını açıkladı. Müze yönetimi bakım sürecine ilişkin ayrıntıları ve sorumluluk dağılımını netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlam: Ekim ayındaki soygun

Olay, Louvre'yu kısa süre önce gündeme taşıyan başka bir gelişimin hemen ardından geldi. 19 Ekim'de müzede gerçekleştirilen soygunda, kimliği belirlenemeyen dört kişi Apollo Galerisi'ne girerek 9 parça ve toplam 88 milyon euro değerindeki mücevheri çalmıştı. Hırsızların kaçışı 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden uzaklaşmışlardı. Kaçış sırasında 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç düşürülmüş, taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış, üç gün sonra tekrar ziyaretçi kabulüne başlanmış ve polis soygunla ilgili dört kişiyi tutuklamıştı.

Hem soygun hem de söz konusu su sızıntısı, Louvre yönetiminin hem güvenlik hem de altyapı bakımına ilişkin eleştirilerin odak noktası haline geldi.

