Lübnan: Avn'dan 'İsrail'in tampon bölge bildirimi resmi değil' açıklaması

Görüşme ve resmi açıklama

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ABD Kongre Üyesi Darine Lahoud başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurma niyetinin ülkeye 'resmi olarak' bildirilmediğini vurguladı.

ABD önerileri ve İsrail yanıtı

Avn, Lübnan'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile ABD Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un sunduğu önerilere, İsrail'in vereceği yanıtı beklediğini belirtti.

UNIFIL ve 1701 kararının önemi

Görüşmede Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanana dek BM Barış Gücü (UNIFIL)'in görev süresinin uzatılmasının önemine dikkat çekti.

Basın iddiaları: 'tampon ekonomik bölge' önerisi

Lübnan basınında, sınır boyunca yıkılan Lübnan köylerinin boşaltılarak bölgenin sanayi tesislerinin yer alacağı 'tampon bir ekonomik bölgeye' dönüştürülmesinin teklif edildiğine dair haberler yer aldı. Lübnan kanalı El-Cedid de geçtiğimiz günlerde bu yönde bir İsrail talebi bulunduğunu bildirmişti.

ABD'nin temsilcisi Barrack'ın ziyaretleri

Thomas Barrack, haziran ayından bu yana Lübnan-İsrail ateşkesi için önerisini Washington'a sunmasının ardından Beyrut'a dört kez ziyarette bulundu.

Çatışmalar, ateşkes ve ihlaller

İsrail, 8 Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış; bu saldırılar 23 Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Tel Aviv'in anlaşmayı 3 binden fazla kez ihlal ettiği, bu ihlallerde 281 kişinin öldüğü ve 593 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusu, ateşkese aykırı olarak beş stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürürken güney Lübnan'dan kısmi bir geri çekilme gerçekleştirdi.