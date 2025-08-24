DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.708.910,77 -0,08%

Lübnan: Avn'dan 'İsrail'in tampon bölge bildirimi resmi değil' açıklaması

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güneyde tampon bölge kurma niyetinin Lübnan'a resmi olarak bildirilmediğini açıkladı; UNIFIL uzatması vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 01:10
Lübnan: Avn'dan 'İsrail'in tampon bölge bildirimi resmi değil' açıklaması

Lübnan: Avn'dan 'İsrail'in tampon bölge bildirimi resmi değil' açıklaması

DÜZELTME - Haber başlığındaki ifade hatası düzeltilmiştir

Görüşme ve resmi açıklama

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ABD Kongre Üyesi Darine Lahoud başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurma niyetinin ülkeye 'resmi olarak' bildirilmediğini vurguladı.

ABD önerileri ve İsrail yanıtı

Avn, Lübnan'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile ABD Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un sunduğu önerilere, İsrail'in vereceği yanıtı beklediğini belirtti.

UNIFIL ve 1701 kararının önemi

Görüşmede Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanana dek BM Barış Gücü (UNIFIL)'in görev süresinin uzatılmasının önemine dikkat çekti.

Basın iddiaları: 'tampon ekonomik bölge' önerisi

Lübnan basınında, sınır boyunca yıkılan Lübnan köylerinin boşaltılarak bölgenin sanayi tesislerinin yer alacağı 'tampon bir ekonomik bölgeye' dönüştürülmesinin teklif edildiğine dair haberler yer aldı. Lübnan kanalı El-Cedid de geçtiğimiz günlerde bu yönde bir İsrail talebi bulunduğunu bildirmişti.

ABD'nin temsilcisi Barrack'ın ziyaretleri

Thomas Barrack, haziran ayından bu yana Lübnan-İsrail ateşkesi için önerisini Washington'a sunmasının ardından Beyrut'a dört kez ziyarette bulundu.

Çatışmalar, ateşkes ve ihlaller

İsrail, 8 Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış; bu saldırılar 23 Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Tel Aviv'in anlaşmayı 3 binden fazla kez ihlal ettiği, bu ihlallerde 281 kişinin öldüğü ve 593 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusu, ateşkese aykırı olarak beş stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürürken güney Lübnan'dan kısmi bir geri çekilme gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Nazarköy'de kayalıklarda mahsur kalan 3 genç kurtarıldı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalnızlığa Merhem: 'Biz Varız'
3
Tunus'ta ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze'deki Açlık Protestosu
4
Sami Yusuf İstanbul'da 'Ecstasy: İki Deniz Arasında' Konseriyle Geri Döndü
5
Lübnan: Avn'dan 'İsrail'in tampon bölge bildirimi resmi değil' açıklaması
6
Samsun-Ankara Kara Yolu'nda Hurda Yüklü Tır Devrildi — Kavak'ta Trafik Aksadı
7
Hamas, Hollanda'daki Bakan İstifalarını 'Cesur ve Ahlaki Duruş' Olarak Övdü

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı