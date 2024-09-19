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Lübnan Başbakanı Mikati, BMGK'den İsrail'e Karşı Önlem İstedi

Necib Mikati, BMGK'dan İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırganlıklarına karşı caydırıcı adım atmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:07
Lübnan Başbakanı Mikati, BMGK'den İsrail'e Karşı Önlem İstedi

Lübnan Başbakanı Mikati'den BMGK'ya Çağrı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlıklarını durduracak caydırıcı bir tutum sergilemesini istemiştir.

Toplantı Detayları

BMGK dönem başkanı Slovenya, konseyin Lübnan'daki olayları görüşmek için acil oturumla toplanacağını duyurdu. Bu gelişme üzerine, Mikati bir yazılı açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi: "Yarın, Lübnan hükümetinin talebiyle yapılacak BMGK oturumunda, İsrail'in yürüttüğü soykırım savaşını durduracak caydırıcı bir tavır sergilenmesi bekleniyor."

Uluslararası Sorumluluk

Mikati, BMGK'nın Lübnan'a yönelik saldırganlığın durdurulması için kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. "Bu konuda birinci sorumluluk uluslararası topluma aittir ve İsrail saldırganlığını caydırmak için harekete geçmelidir. Çünkü bu sadece Lübnan'ı değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir meseledir." dedi.

Son Gelişmeler

Lübnan'da 17 Eylül 2023 tarihinde, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 800 kişi yaralanmıştır. Ayrıca, 12 Ekim 2023 tarihinde patlatılan telsizler sonucunda 20 kişi hayatını kaybederken, 450'den fazla kişi yaralanmıştır. Lübnanlı yetkililer, olaylardan İsrail’i sorumlu tutarken, henüz bir yanıt alınmamıştır. İki ülke arasındaki çatışmalar ise 8 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaşanmaktadır.

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