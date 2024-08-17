Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'e Saldırı Uyarısı

Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Mektup

Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin güneyine yönelik gerçekleştirilen İsrail saldırılarının ardından büyük bir tedirginlik yaşadığını dile getirerek, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu saldırıların durdurulması için baskı yapılmasını talep etti.

Kemal Kaybı ve Sonuçları

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Mikati, son saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve büyük bir yıkımın yaşandığı gelişmeleri ele aldı. Bu bağlamda, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarla, güneydeki köy ve kasabalara ciddi zararlar verildiğinin altını çizdi.

Mikati, devam eden bu şiddet sarmalının istenmeyen sonuçlar doğurmasından endişe ettiğini ifade etti. Bu tehlikeli durumun daha da kötüleşmemesi için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'den Destek

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, bu görüşme sırasında gerilimin azaltılması için diplomatik çabalarını artıracağına dair sözler verdi. İki taraf arasındaki diyalog ve iletişimin sürdürülmesi gerektiği, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi açısından önemli bir husus olarak değerlendirildi.

Son Saldırı ve Kaybı

Bugün İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırıda, Kefur Şimali bölgesindeki bir metal fabrikası hedef alınmış, burada 2'si çocuk olmak üzere toplam 10 insan hayatını kaybetmiştir. Bu tür olaylar, Lübnan'daki halk arasında kaygı ve gerilim yaratmaya devam ediyor.