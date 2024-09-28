Lübnan Başbakanı Mikati'den Ulusal Sorumluluk Çağrısı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, son günlerde artan İsrail saldırıları karşısında halkı ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti. Mikati, bu saldırıların Lübnan'ın birliğine yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

Hava Saldırıları ve Son Gelişmeler

İsrail'in Beyrut merkezine yönelik düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ABD'deki resmi ziyaretini yarıda kesen Mikati, acil olarak Bakanlar Kurulu'nu topladı. Burada yaptığı konuşmada, "Lübnan'ın birçok bölgesinin maruz kaldığı bu vahşi saldırılar karşısında ulusal sorumluluğumuzu hatırlamalıyız," diyerek halkı birliğe çağırdı.

Mikati, ayrıca ulusal sorumluluğun, siyasi anlaşmazlıkların bir kenara bırakılarak vatanın korunmasını gerektirdiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının şart olduğunu belirtti.

İsrail Saldırıları ve Zararlar

Son verilere göre, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar neticesinde, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1030 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamın 194'ü kadın ve 104'ü çocuk.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun yaptığı saldırılarda hayatını kaybederken, Hizbullah da İsrail'e roket ve füze karşılıkları vermekte. Ancak İsrail tarafında büyük bir hasar bildirilmediği belirtildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru yoğun bir göç hareketliliği yaşanırken, Suriye'ye doğru da 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.