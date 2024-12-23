Lübnan Başbakanı Mikati, Güney'de Ordu ve UNIFIL Karargahlarını Ziyaret Etti

Lübnan Başbakanı Mikati, Güney'deki Ordu ve UNIFIL Karargahlarına Ziyaret Gerçekleştirdi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkenin güneyinde ordu ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) karargahlarını ziyaret ederek ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Askerlere Moral Verdi ve Görev Vurgusu Yaptı

Mikati, Mercayun'da bulunan ordu karargahına yaptığı ziyarette, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Lübnan askerlerini andı. Askerlere moral vermek amacıyla yaptığı konuşmada, "Ateşkesi denetleme komitesiyle bir araya geleceğiz, yerine getirecek çok görevimiz var. Bunların en önemlisi de düşmanın son saldırılarında girdiği tüm topraklardan çekilmesidir, sonrasında ordumuz tüm görevlerini yerine getirecek," dedi.

Lübnan ordusunun karşılaştığı zorluklarla başa çıktığını belirten Mikati, "Ordu, bu milletin birliğini temsil ettiğini ve görevlerini yerine getirdiğini her zaman kanıtladı. Tüm Lübnanlılar ordunun yanında ve onu desteklemektedir," ifadelerini kullandı.

Askeri Komutanlardan Destek Mesajı

Genelkurmay Başkanı Joseph Avn da ordunun tüm yetersiz imkanlara rağmen mevkilerinde kalıp sivilleri koruduğunu ve "Yaptığımız şeye inanıyoruz bu yüzden de görevimizi tamamlayacağız," şeklinde konuştu.

UNIFIL Karargahında Akredite Oldu

Mikati, daha sonra İbl es-Saki beldesindeki UNIFIL karargahını ziyaret ederek, burada UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro ile UNIFIL'in Doğu Sektörü Komutanı General Fernando Ruiz ile bir araya geldi. Miktai, BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, İsrail ordusunun girdiği topraklardan çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Mikati, "Lübnan ordusunun UNIFIL ile işbirliği içinde görevlerini tam olarak yerine getirerek güneyde uzun vadeli istikrarın sağlanmasını bekliyoruz," dedi.

Ateşkes Anlaşmasına Uyum Bekleniyor

UNIFIL Başkanı Lazaro, Lübnan ordusuyla koordineli olarak yaptıkları görevlere dikkat çekerek, ateşkesi izleme komitesinin görevlerini yerine getirmesi için toplantılarını sürdüreceğini belirtti. Genelkurmay Başkanı Avn ise Lübnan ordusunun, UNIFIL ile BMGK'nin 1701 sayılı kararını uygulamak için çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Ateşkes İzleme Komitesi'nde UNIFIL, Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.