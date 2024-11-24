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Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in Saldırıları Ateşkes Çabalarını Reddetmektedir

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in askerleri hedef almasının ateşkese karşı bir reddediş olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 19:35
Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in Saldırıları Ateşkes Çabalarını Reddetmektedir

Lübnan Başbakanı Mikati'den önemli açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan askerlerini hedef almasının ateşkese yönelik tüm çabaları reddettiği anlamına geldiğini belirtti. Mikati, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde orduya ait bir mevziyi hedef alan saldırısına dair yazılı açıklamada bulundu.

Ateşkes Çabalarına Karşı Saldırı

Mikati, "İsrail'in bugün ülkenin güneyindeki bir ordu merkezini doğrudan hedef alması, ateşkese ulaşmak için süregelen tüm çabaları ve iletişimleri, ordunun güneydeki varlığının güçlendirilmesi ve Birleşmiş Milletlerin 1701 sayılı kararının uygulanmasını reddeden doğrudan kanlı bir mesajı temsil ediyor," ifadelerini kullandı.

Bu saldırının, Lübnan ordusu ve sivillere yönelik önceki saldırıların bir devamı olduğunu kaydeden Mikati, uluslararası toplumun bu duruma sessiz kaldığına dikkat çekti. Başbakan, "İsrail'in her türlü çözümü reddeden mesajları devam ediyor; tıpkı eylül ayında Amerikan-Fransız ateşkes çağrısında olduğu gibi," dedi.

İsrail Saldırısının Sonuçları

Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Kıleyle-Sur yolu üzerindeki El-Amiriye'deki ordu mevzisini hedef aldı. İlk belirlemelere göre, bu saldırıda bir Lübnan askeri yaşamını yitirirken, durumu ağır olanlar da dahil 18 asker yaralandı.

İsrail ordusu, saldırıdan dolayı "üzüntü duyduğunu ve Lübnan ordusuna karşı savaşmadığını" öne sürdü. Böylece, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu ölen Lübnan askerlerinin sayısı 41'e ulaşmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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