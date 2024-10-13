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Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Necib Mikati, İsrail'in uluslararası kararlara uymaktan uzaklaştığını belirtti ve UNIFIL üzerindeki tehditleri kınadı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:50
Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Başbakanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in uluslararası meşruiyete aykırı hareketlerinin yeni bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Mikati, bu açıklamaları birçok uluslararası konuyu gündeme getirdi.

UNIFIL Talepleri Üzerine Tepkiler

Mikati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL askerlerinin ülkeden çekilmesi konusunda yaptığı çağrılara dikkat çekti. Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yaptığı, UNIFIL'in çatışma bölgelerinden çekilmesine yönelik açıklamalarıyla ilgili olarak Mikati, "İsrail, uluslararası meşruiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti," dedi.

Ateşkes Çağrıları Göz Ardı Edildi

Mikati, Netanyahu'nun ateşkes taleplerine karşı kayıtsız kalmasının uluslararası toplumu ve BM'yi güçlü bir tutum sergilemeleri için teşvik etmesi gerektiğini belirtmişti. Lübnan, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını vurgulayarak, BM 1701 sayılı kararına bağlı olduklarını ifade etti.

Netanyahu'dan UNIFIL'e Yönelik Şok Edici Talep

Öte yandan, Netanyahu, yaptığı bir video mesajda UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istemişti. Guterres'e seslenerek, UNIFIL'in Lübnan'daki Hizbullah kalelerinden çıkarılması gerektiğini ve bu askerlerin Hizbullah'ın "rehinesi" durumuna düştüğünü iddia etmişti.

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