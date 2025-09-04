Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam: İsrail Saldırıları Uluslararası Toplumun Güvenilirliğini Tehlikeye Atıyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam: İsrail Saldırıları Güvenilirliği Tehdit Ediyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail’in saldırılarının devam etmesi nedeniyle "uluslararası toplumun güvenilirliğinin tehlikede olduğunu" vurgulayarak, uluslararası aktörleri Tel Aviv’i ülkesinin egemenliğine saygı göstermeye zorlamak için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, geçen Kasım ayında saldırıların durdurulması duyurusunun, (2006’da Birleşmiş Milletler tarafından İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesi sağlamak için kabul edilen) 1701 sayılı kararın, uluslararası hukukun ilke ve hükümlerinin açıkça ihlalidir."

Başbakan Selam ayrıca şu çağrıyı yaptı: "Uluslararası toplumun güvenilirliği tehlikede; bu nedenle derhal harekete geçerek İsrail’i bu saldırıları durdurmaya ve Lübnan’ın egemenliğine, halkının güvenliğine saygı göstermeye zorlamalıdır."

Duruma ilişkin uluslararası bir diğer değerlendirme ise UNIFIL'den geldi. UNIFIL, dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 2 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yaptığı sırada İsrail ordusunun barış gücü personeli yakınına 4 el bombası attığını, bunun ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu bildirmişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını; burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.