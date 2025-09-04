DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,07 0%
ALTIN
4.695,42 0,4%
BITCOIN
4.528.925,27 1,89%

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam: İsrail Saldırıları Uluslararası Toplumun Güvenilirliğini Tehlikeye Atıyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in saldırılarının sürmesinin uluslararası toplumun güvenilirliğini tehlikeye attığını belirterek derhal müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:18
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam: İsrail Saldırıları Uluslararası Toplumun Güvenilirliğini Tehlikeye Atıyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam: İsrail Saldırıları Güvenilirliği Tehdit Ediyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail’in saldırılarının devam etmesi nedeniyle "uluslararası toplumun güvenilirliğinin tehlikede olduğunu" vurgulayarak, uluslararası aktörleri Tel Aviv’i ülkesinin egemenliğine saygı göstermeye zorlamak için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, geçen Kasım ayında saldırıların durdurulması duyurusunun, (2006’da Birleşmiş Milletler tarafından İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesi sağlamak için kabul edilen) 1701 sayılı kararın, uluslararası hukukun ilke ve hükümlerinin açıkça ihlalidir."

Başbakan Selam ayrıca şu çağrıyı yaptı: "Uluslararası toplumun güvenilirliği tehlikede; bu nedenle derhal harekete geçerek İsrail’i bu saldırıları durdurmaya ve Lübnan’ın egemenliğine, halkının güvenliğine saygı göstermeye zorlamalıdır."

Duruma ilişkin uluslararası bir diğer değerlendirme ise UNIFIL'den geldi. UNIFIL, dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 2 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde yol temizleme çalışması yaptığı sırada İsrail ordusunun barış gücü personeli yakınına 4 el bombası attığını, bunun ateşkes anlaşmasından bu yana "en ciddi saldırılardan biri" olduğunu bildirmişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını; burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı
3
Karabük Eflani'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı
4
Üsküdar'da Çocuk Köyü At Çiftliği Protokolü Mecliste Tartışıldı
5
Niğde OSB'de Ambalaj Fabrikası Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor
6
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Ribera: Gazze'de yaşananlar 'soykırım'
7
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı